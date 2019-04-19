Сервіс прокату електросамокатів розробив систему розпізнавання нетверезих водіїв

З 2021 року Volvo буде оснащувати свої автомобілі вбудованими камерами для моніторингу поведінки водія, що в підсумку дозволить автомобілю примусово зупинити нетверезого водія. Цікаво, що над аналогічною проблемою вже роздумують в сервісі прокату електросамокатів Lime.

Так, співзасновник сервісу Бред Бао поспілкувався на цю тему з головним редактором видання The Verge Нілу Пателем, озвучивши основні ідеї у цьому напрямку.

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Для початку він зазначив, що тема безпеки користувачів сервісу надзвичайно важлива для Lime – саме тому вони вклали $ 3 млн в програму "Respect the Ride", яка пропагує безпеку використання самокатів у міських умовах. Гроші пішли не тільки на рекламу та навчання, у рамках програми було роздано 250 тисяч захисних шоломів.

Однак, коли мова доходить до нетверезих користувачів, все значно складніше – вони можуть не тільки отримати травми самі, але і нашкодити іншим учасникам руху, а також пішоходам. Щоб відстежувати таких користувачів, представники сервісу не будуть використовувати додаткові системи на кшталт аналізаторів алкогольного сп'яніння (Breathalyzer).

Сервіс буде визначати, чи за кермом самоката п'яний водій

За словами Бред Бао, сервіс вже зараз здатний розпізнати нетверезого користувача, ґрунтуючись на інформації, отриманій від різних датчиків і сенсорів електросамокатів Lime. Система автоматично розпізнає такого водія за характерною траєкторією, яка викликана типовою при алкогольному сп'янінні роботою вестибулярного апарату. Як тільки система спрацює, спочатку вона видасть попередження, потім обмежить максимальну швидкість, а в разі злісної непокори зможе взагалі зупинити самокат.

Представник Lime особливо відзначив, що подібна система ще не запущена, але технічна можливість для цього є вже зараз. Одним з факторів, який перешкоджає запуску системи, є захист персональних даних користувачів. Ми ж зі свого боку зазначимо, що алгоритми повинні бути досить точними, щоб відрізняти нетверезого водія від просто недосвідченого.

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