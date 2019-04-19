На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сервіс прокату електросамокатів розробив систему розпізнавання нетверезих водіїв
-
- 10
З 2021 року Volvo буде оснащувати свої автомобілі вбудованими камерами для моніторингу поведінки водія, що в підсумку дозволить автомобілю примусово зупинити нетверезого водія. Цікаво, що над аналогічною проблемою вже роздумують в сервісі прокату електросамокатів Lime.
Так, співзасновник сервісу Бред Бао поспілкувався на цю тему з головним редактором видання The Verge Нілу Пателем, озвучивши основні ідеї у цьому напрямку.
І ще: Як гаджети Apple не дають викрасти автомобіль: несподіване відкриття
Для початку він зазначив, що тема безпеки користувачів сервісу надзвичайно важлива для Lime – саме тому вони вклали $ 3 млн в програму "Respect the Ride", яка пропагує безпеку використання самокатів у міських умовах. Гроші пішли не тільки на рекламу та навчання, у рамках програми було роздано 250 тисяч захисних шоломів.
Однак, коли мова доходить до нетверезих користувачів, все значно складніше – вони можуть не тільки отримати травми самі, але і нашкодити іншим учасникам руху, а також пішоходам. Щоб відстежувати таких користувачів, представники сервісу не будуть використовувати додаткові системи на кшталт аналізаторів алкогольного сп'яніння (Breathalyzer).
За словами Бред Бао, сервіс вже зараз здатний розпізнати нетверезого користувача, ґрунтуючись на інформації, отриманій від різних датчиків і сенсорів електросамокатів Lime. Система автоматично розпізнає такого водія за характерною траєкторією, яка викликана типовою при алкогольному сп'янінні роботою вестибулярного апарату. Як тільки система спрацює, спочатку вона видасть попередження, потім обмежить максимальну швидкість, а в разі злісної непокори зможе взагалі зупинити самокат.
Представник Lime особливо відзначив, що подібна система ще не запущена, але технічна можливість для цього є вже зараз. Одним з факторів, який перешкоджає запуску системи, є захист персональних даних користувачів. Ми ж зі свого боку зазначимо, що алгоритми повинні бути досить точними, щоб відрізняти нетверезого водія від просто недосвідченого.
Читайте також: Renault представила бюджетний електрохетч City K-ZE
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати
-
19:59Названо найкращий камерофон за версією DxOMark
-
19:55Стали на коліна: Порошенко та Зеленський вибачилися перед українцями
-
19:55Ангел Victoria's Secret похвалилася стрункою фігурою в бікіні
-
19:50Холостяк 7 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:44Американський гонщик похизувався потужним Ford Raptor
-
19:39На Гаваях завдяки дрону виявили незвичайну квітку: відео
-
19:29Порошенко несподівано прийшов на сцену Зеленського: перше рукостискання кандидатів
-
19:23Так можна приготувати будь-яке м'ясо: простий рецепт у мультиварці
-
19:11Сексуальна Ірина Шейк поділилася спокусливим знімком з моря
-
18:58Один із найстаріших месенджерів готується до закриття
-
18:45Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський
-
18:44Відео серії пенальті у матчі Шахтар – Динамо побило рекорд в YouTube
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:3169-річна спортсменка побила світовий рекорд з паверліфтингу
-
18:21Зубна нитка: чому не варто неї користуватися
-
18:10Гороскоп на 20 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)
-
17:58Джон Вік 3: вийшов сюжетний уривок блокбастера з Кіану Рівзом
-
17:48Медики назвали найкращий місяць для зачаття
-
17:41Вчені з'ясували, як покращити якість сексу
-
17:32Сервіс прокату електросамокатів розробив систему розпізнавання нетверезих водіїв
-
17:22Зірка Кварталу 95 розповіла про свої доходи
-
17:13Зірка Гри престолів Джейсон Момоа вперше за 7 років збрив бороду: фотофакт
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати
-
18:45Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський
-
18:00Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)
-
16:00Дебати Порошенко vs Зеленський: коли і де дивитися онлайн з Олімпійського
-
15:00Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя
-
13:33Команда Зеленського: що треба знати про радників кандидата в президенти
-
12:11Чіп і Дейл, Черепашки Ніндзя, Злюки Бобри та інші: найкращі музичні заставки з дитинства
-
10:20З'явилася перша мобільна бібліотека аудіокниг українською мовою
-
07:15Яку погоду очікувати 19 квітня в Україні
- 18 квітня
-
21:47Володимир Зеленський представив свою команду: Комаровський і Ко
-
20:31Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським
-
17:21Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
-
15:30З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019
-
14:45Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням
-
12:00Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!
-
09:28Дебати на НСК Олімпійський: про що домовилися кандидати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 18 квітня
- 17 квітня
-
21:54Науковці розповіли, як красиві люди ставляться до сексу
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
-
14:50Сексуальний гороскоп для чоловіків: характеристика знаків Зодіаку
-
13:25Порошенко погодився на дебати 19 квітня на Олімпійському: названо час
-
11:50Як довго я на тебе чекала: чим закінчився серіал і чи буде продовження
-
09:00Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня
-
07:15Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні