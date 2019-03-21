Серіал Зоя – кількість серій: чи буде продовження драми СТБ

Українців підкорив серіал ЗОЯ на каналі СТБ. Захоплива мелодрама розповідає історію заможної жінки та її кохання, яке завершилося трагедією. Дізнайтеся, скільки ж серій у стрічці та чи буде продовження історії!

Сюжет. Серіал ЗОЯ показує непростий світ молодої дівчини, яка з усіх сил змушена боротися за свою любов. Головній героїні мелодрами Зої Новинській пощастило народитися в заможній родині, але дівчина закохалася в простого байкера Василя Семенова. Мама заборонила Зої зустрічатися із коханим, адже дала обіцянку віце-прем’єр-міністру видати свою єдину дочку за його сина.

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Зоя

Дівчина була налаштована рішуче: вона вирішила назавжди покинути рідний дім і "своє велике майбутнє" заради Васьки. Однак у той же вечір хопець загинув в страшній ДТП… Відтоді метою життя Зої стала помста винуватцю аварії, яким вона вважала Олега Довженка.

Зоя та Олег

Навіть після ув'язнення жінка не перестає знущатися над чоловіком, і лише потім вона дізналася, що в той фатальний вечір за кермом машини був зовсім не Олег, а його наречена та водночас прокурор Ірина Кулик. І поки Зоя з'ясовувала всі ці деталі, підступна Ірина розійшлася з екс-нареченим та знайшла нову ціль: чоловіка Новинської – Антона.

Ірина та Антон

У головних ролях: знялися такі актори: Андрій Федінчик, Клава Дрозд, Олена Стефанська, Ольга Радчук, Ірина Дорошенко, Павло Москаль, Костянтин Жовтневий, Руслан Ніконенко та інші.

Антон

Кількість серій і продовження. На жаль, історію життя та кохання Зої показали всього у 8 серіях. Фінальні 7 і 9 епізоди вийшли на каналі СТБ 21 березня 2019. Кінцівка мелодрами виявилася дуже несподіваною, але продовження стрічки не буде.

Антон, Зоя та Ірина

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