На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Серіал Зоя – 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал мелодрами СТБ
-
- 87
Фінальні 7 і 8 серія української мелодрами "Зоя" вийшли 21 березня на телеканалі СТБ. Чим закінчилася історія Зої? Дивіться серіал онлайн та читайте опис сюжету!
Серіал ЗОЯ про історію заможної дівчини, яка закохалася в простого хлопця Ваську, підкорив українців. За драмою Зої Новинської, її втраченим коханням, жагою помсти та протистоянням із Іриною Кулик ми спостерігали увесь тиждень.
Дивіться також: Попередні 5 і 6 серії драми ЗОЯ
21 березня на каналі СТБ вийшли фінальні серії мелодрами, і ось що трапилося в них!
7 СЕРІЯ ДРАМИ ЗОЯ – ОПИС СЮЖЕТУ
Головна героїня серіалу ледь не загинула під колесами вантажівки. Зоя так хвилювалася через стан здоров'я матері, що випила забагато заспокійливого і відключилася прямо на дорозі. На щастя, водій встиг загальмувати. Покопавшись в її сумочці, чоловік знайшов документи Олега. Недовго думаючи, він привіз Зою за вказаною в паперах адресою.
У результаті Зоя змінила свою думку про Олега Довженка. Спочатку колишній ворог прихистив її на ніч, потім – з'явився до неї на роботу і вплутався в серйозний конфлікт з Антоном. Тим часом, Зоя почала сумніватися щодо Олега. Можливо, вона довгі роки мстилася не тій людині? Дівчина вирішила підняти матеріали справи про ДТП та з'ясувала нові деталі.
Олег також почав підозрювати Ірину Кулик. Довженко дізнався, що його колишня дружина була в будинку його матері в день її смерті. Натомість йому вона, що так і не заїхала до майбутньої свекрухи... Іра знову спробувала дати Олегу конверт з грошима, щоб той поїхав і почав нове життя. Але Олег вже поставив собі за мету домогтися перегляду справи про смерть його матері.
При цьому Іра всерйоз націлилася на Антона. Колишня прокурорка вважає, що головне в житті – це кар'єра. І за допомогою Пивоварова вона зможе досягти небувалих висот. Справа за малим – знищити Зою і отримати впливового нареченого!
Антон не на жарт ревнує Зою до Олега. Він довгий час любив свою дружину, яка навіть не помічала його почуттів через всепоглинаючу ненависть до можливого вбивці Васі. Згодом любов Антона стала схожою на одержимість.
Тепер доля повернулася до Зої спиною: її мати при смерті, а бізнес – на межі краху. Вона подає на розлучення, щоб зустрітися зі своїми ворогами. Це означає, що їй доведеться виступити і проти Антона. Але тепер у неї з'явилися нові союзники...
Дивитись онлайн 7 серію драми Зоя від 21-03-2019
8 СЕРІЯ ДРАМИ ЗОЯ – СЮЖЕТ
У фіналу серіалу плани Іри зазнали краху. Зоя і Олег зірвали збори ради директорів, під час якого Іра і Антон планували захопити управління компанією. Більш того, вони звинуватили Іру в убивстві Васі. Колишнього прокурора так просто не дістанеш, адже вона чудово розуміє, що її вину ще треба довести.
Після цього Іра зробила останній відчайдушний ривок: вона відправила до прокуратури компромат на компанію Новинських, а сама зібралася тікати з міста.
Антон розчарувався в Ірі. Привалов зрозумів, що знову зв'язався не з тією жінкою. Зоя ніколи його не любила, а Іра – просто хотіла використовувати. У підсумку чоловік порвав з коханкою і подав на розлучення з дружиною. Він втомився від непродуктивних стосунків. Тим не менш, він дуже любить і Зою, і її сина Богдана. Антон пропонує Зої вихід – втекти з країни.
Прокуратура нагрянула в офіс компанії Новинських. Отримавши конфіденційні матеріали від Іри, прокуратура вирішила висунути звинувачення. Раніше ніхто не наважувався виступати проти могутньої компанії, але тепер Новинські значно ослабли, адже мама Зої все ще в лікарні.
Вірний Костя вирішив взяти всю вину на себе. Невже ще одна невинна людина опиниться за гратами? Зоя шокована, але не збирається кидати свого фінансового директора в біді.
Іра і Олег дізналися шокуючі новини. Мама Іри нарешті зізналася, чому так часто їздить в Полтаву. Виявляється, вона багато років приховувала величезний секрет від своєї дочки і її колишнього нареченого... І це викриття змінює абсолютно все.
Дивитись онлайн 8 серію драми Зоя від 21-03-2019
Читайте також: Стало відомо, чи буде продовження серіалу ЗОЯ
-
22:52Скоро охочі зможуть купити за шалені гроші Samsung Galaxy S10 5G
-
22:29Перевірте себе: три ознаки того, що у вас щось не так з потенцією
-
22:12Серіал Зоя – 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал мелодрами СТБ
-
21:53Ось чому старшим людям потрібно їсти арахіс щодня
-
21:26Рейтинг автомобілів з безключовим доступом, які найлегше викрасти
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:0022 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Amazon представила електронну книгу Kindle 2019 з підсвіткою екрану
-
20:22Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
19:55Серіал Зоя – кількість серій: чи буде продовження драми СТБ
-
19:44В Японії показали факел Олімпіади з відходів: відеофакт
-
19:20Настю Каменських висміяли за фото у бур'янах
-
19:12Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю
-
18:52У продажу з'явився бюджетний смартфон Leagoo M13
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:43Названо найпопулярніші імена в королівській сім'ї за 200 років
-
18:30Гороскоп на 22 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:20Названо найгірший фільм всесвіту Гаррі Поттера
-
18:12Британець перезапустив проект 135000-сильного авто для рекорду швидкості
-
17:51Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
-
17:32З'явилася інформація про Mi Band 4: одна з версій отримає NFC
-
17:13У Києві відкрили пам'ятник першому комп'ютеру: фотофакт
-
16:51Тіна Кароль показала апетитні форми у новій фотосесії
-
16:33Мережа у захваті від фігури Джей Ло
-
16:13Як правильно чистити зуби: поради експертів
-
22:29Перевірте себе: три ознаки того, що у вас щось не так з потенцією
-
20:22Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
17:51Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
13:00Ігри з дитинства: як розважалися у 90-ті
-
11:37Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР
-
10:15Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту
-
08:20Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу
- 20 березня
-
22:23Учені спростували популярний міф про секс і спорт
-
20:11Твій настрій за тиждень до виборів: реакція Супрун на появу Ляшка стала мемом
-
19:00Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
-
18:20Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:30Кліп на пісню KAZKA – Плакала про аварійну дорогу Львівщини підкорює мережу
-
14:18Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х
-
12:00Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку
-
10:00Жити і кайфувати: Julik поділився рецептом справжнього щастя
-
07:31Найнадійніші кросовери у світі: свіжий рейтинг
- 19 березня
-
21:26Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
-
18:15Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України
-
14:0015 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством
-
12:00Анекдоти про кумів: веселі українські жарти про чоловічу дружбу
-
10:00ТЕСТ: Яке послання залишила тобі Ліна Костенко у своїх віршах?
-
07:31Головні поради для економії при купівлі авто