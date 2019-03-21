Серіал Зоя – 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал мелодрами СТБ

Фінальні 7 і 8 серія української мелодрами "Зоя" вийшли 21 березня на телеканалі СТБ. Чим закінчилася історія Зої? Дивіться серіал онлайн та читайте опис сюжету!

Серіал ЗОЯ про історію заможної дівчини, яка закохалася в простого хлопця Ваську, підкорив українців. За драмою Зої Новинської, її втраченим коханням, жагою помсти та протистоянням із Іриною Кулик ми спостерігали увесь тиждень.

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21 березня на каналі СТБ вийшли фінальні серії мелодрами, і ось що трапилося в них!

7 СЕРІЯ ДРАМИ ЗОЯ – ОПИС СЮЖЕТУ

Головна героїня серіалу ледь не загинула під колесами вантажівки. Зоя так хвилювалася через стан здоров'я матері, що випила забагато заспокійливого і відключилася прямо на дорозі. На щастя, водій встиг загальмувати. Покопавшись в її сумочці, чоловік знайшов документи Олега. Недовго думаючи, він привіз Зою за вказаною в паперах адресою.

Зоя знепритомніла

У результаті Зоя змінила свою думку про Олега Довженка. Спочатку колишній ворог прихистив її на ніч, потім – з'явився до неї на роботу і вплутався в серйозний конфлікт з Антоном. Тим часом, Зоя почала сумніватися щодо Олега. Можливо, вона довгі роки мстилася не тій людині? Дівчина вирішила підняти матеріали справи про ДТП та з'ясувала нові деталі.

Олег прихистив Зою

Олег також почав підозрювати Ірину Кулик. Довженко дізнався, що його колишня дружина була в будинку його матері в день її смерті. Натомість йому вона, що так і не заїхала до майбутньої свекрухи... Іра знову спробувала дати Олегу конверт з грошима, щоб той поїхав і почав нове життя. Але Олег вже поставив собі за мету домогтися перегляду справи про смерть його матері.

Ірину запідозрили в смерті мами

При цьому Іра всерйоз націлилася на Антона. Колишня прокурорка вважає, що головне в житті – це кар'єра. І за допомогою Пивоварова вона зможе досягти небувалих висот. Справа за малим – знищити Зою і отримати впливового нареченого!

Іра і Антон

Антон не на жарт ревнує Зою до Олега. Він довгий час любив свою дружину, яка навіть не помічала його почуттів через всепоглинаючу ненависть до можливого вбивці Васі. Згодом любов Антона стала схожою на одержимість.

Антон посварився з Олегом

Тепер доля повернулася до Зої спиною: її мати при смерті, а бізнес – на межі краху. Вона подає на розлучення, щоб зустрітися зі своїми ворогами. Це означає, що їй доведеться виступити і проти Антона. Але тепер у неї з'явилися нові союзники...

Дивитись онлайн 7 серію драми Зоя від 21-03-2019

Олег і Зоя

8 СЕРІЯ ДРАМИ ЗОЯ – СЮЖЕТ

У фіналу серіалу плани Іри зазнали краху. Зоя і Олег зірвали збори ради директорів, під час якого Іра і Антон планували захопити управління компанією. Більш того, вони звинуватили Іру в убивстві Васі. Колишнього прокурора так просто не дістанеш, адже вона чудово розуміє, що її вину ще треба довести.

Іра і Зоя

Після цього Іра зробила останній відчайдушний ривок: вона відправила до прокуратури компромат на компанію Новинських, а сама зібралася тікати з міста.

План Іри провалився

Антон розчарувався в Ірі. Привалов зрозумів, що знову зв'язався не з тією жінкою. Зоя ніколи його не любила, а Іра – просто хотіла використовувати. У підсумку чоловік порвав з коханкою і подав на розлучення з дружиною. Він втомився від непродуктивних стосунків. Тим не менш, він дуже любить і Зою, і її сина Богдана. Антон пропонує Зої вихід – втекти з країни.

Антон і Зоя розходяться

Прокуратура нагрянула в офіс компанії Новинських. Отримавши конфіденційні матеріали від Іри, прокуратура вирішила висунути звинувачення. Раніше ніхто не наважувався виступати проти могутньої компанії, але тепер Новинські значно ослабли, адже мама Зої все ще в лікарні.

Компанія Зої в небезпеці

Вірний Костя вирішив взяти всю вину на себе. Невже ще одна невинна людина опиниться за гратами? Зоя шокована, але не збирається кидати свого фінансового директора в біді.

Зоя

Іра і Олег дізналися шокуючі новини. Мама Іри нарешті зізналася, чому так часто їздить в Полтаву. Виявляється, вона багато років приховувала величезний секрет від своєї дочки і її колишнього нареченого... І це викриття змінює абсолютно все.

Дивитись онлайн 8 серію драми Зоя від 21-03-2019

Дочка Олега та Іри насправді живе з іншими

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