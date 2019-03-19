Кріпосна 2 сезон: дивіться перший трейлер продовження серіалу

Лідія Шефер і Катя в серіалі Кріпосна 2

Український серіал Кріпосна став хітом телебачення, тож глядачі з нетерпінням чекають на 2 сезон. Дивіться перший трейлер продовження костюмованої мелодрами!

Перший сезон серіалу Кріпосна завершився інтригуючим фіналом, який залишив більше питань, аніж відповідей. Поміщик Петро Червінський (Стас Боклан) продав кріпачку Катю Вербицьку (Катерину Ковальчук) багатій панночці Лідії Шефер.

Це цікаво: Дивитись онлайн фінальні 23 і 24 серії Кріпосної

Бідна дівчина втратила коханого чоловіка та хрещену маму, а тепер опинилася в справжньому рабстві, адже купчиха має намір помститися Кітті за Олексія. Що ж трапиться в 2 сезоні та яке продовження отримає мелодрама? Дивіться перші подробиці в трейлері!

Читайте також: Дата, коли вийде продовження драми Кріпосна 2