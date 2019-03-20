Серіал Зоя – 5, 6 серія: дивитись онлайн нову мелодраму СТБ 2019

Нові 5 і 6 серія української мелодрами "Зоя" вийшли 20 березня на телеканалі СТБ. Що ж трапилося в свіжих епізодах? Читайте опис сюжету та дивіться серіал онлайн!

Серіал "Зоя" описує історію заможної дівчини, яка закохалася в простого хлопця Ваську. Мама заборонила Зої стосунки із байкером, адже пообіцяла віце-прем'єр-міністру видати свою єдину дочку заміж за його сина. У знак протесту дівчина хотіла назавжди покинути рідний дім, але страшна ДТП з коханим зруйнувала її плани... Відтоді все змінилося.

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20 березня на каналі СТБ вийшли нові серії мелодрами, і ось що сталося в них!

5 СЕРІЯ ДРАМИ ЗОЯ – ОПИС СЮЖЕТУ

Зоя Новинська таки домоглася, щоб неугодну їй Ірину Кулик "попросили" піти з прокуратури. Але мстива "принцеса" не врахувала, що в династії Новинських всім керує справжня "королева"! І що її мати, Олександра Іванівна, вже пригріла екс-прокурорку в юридичному відділі Будинку моди. Тепер заклятим ворогам доведеться працювати разом.

Зоя з мамою

Тим часом Олег Довженко, засмучений раптовою смертю матері та розчарований поведінкою своєї екс-нареченої, намагається хоч якось налагодити своє життя. У квартирі своєї померлої матері він відновлює роботу ательє й обіцяє собі здійснити все те, про що мріяв до ув’язнення.

Ательє Олега

Будучи абсолютно не винним у смерті байкера Василя Семенова, Олег Довженко вирішує піклуватися про матір загиблого, розуміючи, як їй весь цей час було важко. І для цього хлопець починає ще більш старанно працювати. Незабаром тепер уже на помітне ательє Олега Довженка звертають увагу і поціновувачі "легкої наживи" – банда рекетирів …

На Олега нападають

Про цей напад вимагачів дізнається і Зоя Новинська, яка й досі не припиняє стеження за Олегом. Жага помсти не дає спокою дівчині: вона впевнена, що ті 5 років, які відсидів Довженко – занадто мала плата за вбивство її коханого Васьки. І цей негідник повинен страждати все своє життя! Кинувши все, Зоя Новинська мчить до Олега Довженка, щоб повідомити "вбивці", що відтепер його будинок і ательє належить їй.

Зоя в ательє Олега

І поки Зоя повністю поглинена своєю помстою, Ірина Кулик починає нову гру. Як юрист Будинку моди і відданий працівник компанії Новинських, вона намагається якомога частіше потрапляти на очі чоловікові Зої. Її відверті бесіди з Антоном Приваловим не проходять даремно. Чоловік вирішує розлучитися з колись коханою дружиною і розірвати будь-які відносини з династією Новинських. Але хитра Ірина пропонує йому вчинити по-іншому…

Дивитись онлайн 5 серію драми Зоя від 20-03-2019

Ірина знайшла спільну мову з Антоном

Для Зої це дуже невигідно, адже мама одразу поставила їй умову: дівчина може займатися сімейним бізнесом тільки в тому випадку, якщо збереже шлюб з Приваловим.

6 СЕРІЯ ДРАМИ ЗОЯ – СЮЖЕТ

У житті героїв серіалу настав переломний момент. Олег Довженко знову втратив все – і роботу, і житло. Після того, як до чоловіка завітали колектори, його життя вчергове полетіло під три чорти. Він попросився жити до одного зі своїх товаришів із колонії. Друг Олега живе на складі, де немає ні гарячої води, ні інших нормальних умов для життя. Але іншого варіанту у чоловіка немає ...

Олег залишився ні з чим

Олег знайшов несподіваного благодійника в особі Зої. Це вона оплатила його лікування у клініці і погасила кредит в банку, який ледь не коштував йому життя. Чому вона раптом стала так прихильна до заклятого ворога?

Олег з другом

Іра зрозуміла, що давня справа про смертельну ДТП може нагадати про себе. Лейтенант поліції Ольга Воронець, яка засвідчила смерть Марії Іванівни Довженко, вирішує розібратися ще в одній дуже дивній, на її думку, справі. А саме – у нападі на ательє Олега. Приїхавши на місце подій, жінка помічає відеореєстратор в машині, яка весь цей час була припаркована поблизу ательє.

Ірину підозрюють у злочині

Власник машини погоджується на вилучення "особистої" інформації. Переглядаючи записи відеореєстратора, Ольга Воронець знаходить кадри, на яких Ірина Кулик виходить з дому Олега Довженка в день смерті його матері. Цей факт не залишається непоміченим…

Ірина посварила Зою з Антоном

Ну а Ірина Кулик продовжує свою витончену гру разом з Антоном, який передумав розлучатися із Зоєю. У нього з'явилася краща ідея: укласти з нелюбою дружиною угоду. Вони, як і раніше, будуть одружені, якщо Антон стане співвласником Будинку моди. Таким чином, дівчина опинилася в безвихідному становищі, адже її мати вимагає збереження шлюбу з Приваловим.

Дивитись онлайн 6 серію драми Зоя від 20-03-2019

У підсумку рада директорів усуває Зою Новинську від керівництва компанією Будинок моди, а Олександра Новинська потрапляє в лікарню з обширним інфарктом…

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