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Серіал Зоя – 3, 4 серія: дивитись онлайн нову драму СТБ
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Нові 3 і 4 серія українського серіалу "Зоя" вийшли 19 березня на телеканалі СТБ. Що ж сталося в свіжих епізодах мелодрами? Дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте сюжет!
Серіал "Зоя" розповідає історію дівчини, яка народилася в заможній родині. Зоя закохується в просто байкера, але її мати забороняє ці стосунки, адже вже давно пообіцяла віце-прем'єр-міністру видати свою єдину дочку заміж за його сина. Відтак, дівчина на знак протесту вирішує назавжди покинути рідний дім заради коханого Васі. Але страшна ДТП руйнує всі її плани...
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19 березня на каналі СТБ вийшли нові серії мелодрами, і ось що трапилося в них!
3 СЕРІЯ ДРАМИ ЗОЯ – ОПИС СЮЖЕТУ
Весілля шалено закоханого Антона Привалова і глибоко нещасної Зої Новинської таки відбулося. Змусивши свою єдину дочку укласти цей шлюб, Олександра Іванівна ставить ще кілька умов. Вона обіцяє віддати Зої в управління Дім моди – одне з найкращих бізнес-дітищ сім'ї, але тільки якщо дочка буде зразковою невісткою для Привалова.
Дівчина повністю відкинула своє бунтарське минуле. Тепер світські журнали висвітлюють всі події її життя – весілля, народження дитини... Син нагадує Зої про загиблого Василя. Після появи Богдана – маленького спадкоємця великої династії Новинських – Зоя зобов'язана зберігати таємницю "батьківства" і ні за що не показувати дитину його рідній бабусі Людмилі Андріївні Семеновій.
Тим часом в міському пологовому будинку після важких пологів приходить до себе Ірина Кулик. Мама зі сльозами на очах повідомляє породіллі, що дитину врятувати не вдалося і крихітна донька Ірини померла, ледь з'явившись на світ. Користуючись тим, що трапилося, Тамара Михайлівна Кулик поспішає написати арештованому Олегу Довженку звісточку, і просить "залишити її дочку в спокої, щоб та швидше змогла оговтатися від горя" ...
Не забуваючи про свою головну мету – помсту за смерть коханого Василя Семенова – Зоя Новинська продовжує відстежувати справи ув'язненого Олега Довженко. Дізнавшись, що "цей вбивця" зовсім скоро може вийти на свободу, вона вирішує виправити ситуацію вже випробуваним методом – силами прокурора Ірини Кулик.
Чи зможе Ірина відмовити "багатій принцесі"? Або ж і в цей раз зрадить коханого заради обіцяних успіхів у прокурорській кар'єрі? Дізнайтеся деталі у відео!
Дивитись онлайн 3 серію драми Зоя від 19-03-2019
4 СЕРІЯ ДРАМИ ЗОЯ – СЮЖЕТ
Найкращий юрист року і неперевершений борець з корупцією Ірина Сергіївна Кулик продовжує збирати лаври. Її мати, Тамара Михайлівна, неймовірно щаслива успіхам доньки. Ось тільки побоюється прийдешньої зустрічі Ірини з колишнім нареченим Олегом Довженком, який днями повинен вийти з в'язниці. Всі ці 5 років Тамара Михайлівна намагалася пояснити дочці, що "цей кримінальник" зовсім не пара такій талановитій і перспективній дівчині.
Ірина ж всі ці роки, крім улюбленої роботи, займалася лікуванням і реабілітацією Марії Іванівни– мами ув'язненого Олега Довженко, яка пережила інсульт після всіх бід улюбленого сина. За весь час перебування в різних оздоровчих санаторіях, мама Олега жодного разу не подякувала "турботливій невістці". Вона знала – її єдиний син опинився у тюрмі саме через Ірину. Це її провину він взяв на себе, це її гріх відняв у нього п'ять років молодості!
Тільки переступивши поріг рідного дому після всіх лікарень і санаторіїв, Марія Іванівна заявляє своїй невістці Ірині, що відновить добре ім'я свого сина і публічно викриє справжню вбивцю Василя Семенова. Своєю поведінкою Ірина підтверджує всі здогадки нещасної жінки і в люті заявляє їй, що "в такому випадку" буде змушена захищатися.
Збираючись назавжди покинути будинок "цієї невдячної старої" Ірина бачить, як Марії Іванівні стає погано. Бідна жінка, благаючи про допомогу, хапає за руки Ірину, зриває з неї годинник (пам'ятний подарунок Олега Довженка) і падає без свідомості на підлогу. Прокурор Кулик залишає квартиру, залишивши в ній вмираючу Марію Іванівну, яка так мріяла зустріти сьогодні свого сина з в'язниці...
Тим часом всі представники корпорації Новинських отримують повістки з прокуратури, підписані найкращим юристом року – Іриною Кулик. Щоб зам'яти цю "справу проти Новинського" і вберегти від чуток чесне ім'я всієї династії, Олександра Іванівна вирішує переманити Ірину Кулик на свою сторону і долучити її до сімейного бізнесу.
Дізнавшись про рішення матері, Зоя Новинська вирішує зробити все по-своєму. Досі одержима помстою за смерть коханого, вона вирішує спустити на землю успішного прокурора Ірину Кулик, відібрати у неї запаморочливу кар'єру і позбавити її будь-якої роботи.
Дивитись онлайн 4 серію драми Зоя від 19-03-2019
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