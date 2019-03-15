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Серіал Школа: Випускний – як і чим закінчився фінальний 3 сезон
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Серіал Школа, на превеликий жаль фанів, завершився: 3 сезон під назвою Випускний складався всього із 16 серій. При цьому фінальні епізоди так і не відповіли на всі запитання. Дізнайтеся, як же закінчилася Школа!
Новий сезон серіалу Школа: Випускний змусив прихильників хвилюватися та радіти за своїх улюблених героїв. Отже, нагадаємо, що ж відбулося в останньому сезоні стрічки та пригадаємо усі найгарячіші моменти серіалу.
Це цікаво: Дивіться фінальні 15 і 16 серії 3 сезону Школи
Лола з Нікою стали найкращими подругами. Та між ними вкотре виникли суперечки через хлопців.
Паша не перестає кохати Лолу, він допомагає їй у труднощах і турбується за дівчину.
Даня на початку сезону був впевнений у своєму виборі, адже Ніка відкривала його кращу сторону. Та потім ми зрозуміли, що почуття до Лоли нікуди не зникли, хлопець хоче знову бути із нею.
От хто-хто, а Ася нас точно здивувала! Дівчина завагітніла від Назара після нетривалих стосунків. Вона все ще закохана у нього, а от Назар не міг зробити правильного вибору аж до випускного вечора. Та, попри все, вони помирилися та чекають майбутнього малюка.
Натка ж не знає, чи її стосунки із Ванею мають майбутнє. Але вона точно знає, якого професійного майбутнього вона хоче і дівчина впевнено йде до своєї мети.
Дарина разом із Петром проходять чимало випробувань, та врешті обоє розуміють, що кохають один одного. Мабуть, одна із найчарівніших пар цього сезону.
Нова героїня стрічки Єва впевнено підкорює школу. Проте дівчинка почувається самотньою у цьому жорстокому світі. Учениця намагається привернути увагу Паші, та їй це не вдається. Мама Єви – Лєра дає надію дівчинці: вона розповідає, що її батько живий і він не остання людина у місті.
На Тоху ж чекало велике випробування. Хлопець довгий час реабілітовувався після травми. Він втратив надію, проте все ж доля склалася на краще і він знову ходить. У цього хлопця все буде добре, адже у нього стільки ангелів-охоронців...
Ще одна пара сезону, за яку ми всі так вболівали – Катя та Алекс. Жінка довірила йому своє серце, та Алекс, як завжди, розчаровує її. Після війни із Євгеном він все ж забрав Марка додому і тепер готовий бути чоловіком для Каті не лише на папері, а й на ділі.
Макс ще вірить у свою поразку в битві за Катю: він обіцяє, що це ще не кінець...
Серіал завершується випускним вечором. Лола збирається в Іспанію до братиків, попри прохання Дані залишитися поруч. А от у фіналі останнього епізоду до ресторану, де святкують випускний, заходить Єгор із пістолетом. На цьому стрічка завершується.
Це був незабутній сезон, актори змусили нас плакати та сміятися разом із ними. Сподіваємося, що продовження стрічки таки вийде!
Читайте також: Стало відомо, чи вийде продовження серіалу Школа 4
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