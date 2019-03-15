Серіал Школа: Випускний – як і чим закінчився фінальний 3 сезон

Серіал Школа, на превеликий жаль фанів, завершився: 3 сезон під назвою Випускний складався всього із 16 серій. При цьому фінальні епізоди так і не відповіли на всі запитання. Дізнайтеся, як же закінчилася Школа!

Новий сезон серіалу Школа: Випускний змусив прихильників хвилюватися та радіти за своїх улюблених героїв. Отже, нагадаємо, що ж відбулося в останньому сезоні стрічки та пригадаємо усі найгарячіші моменти серіалу.

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Лола з Нікою стали найкращими подругами. Та між ними вкотре виникли суперечки через хлопців.

Лола

Ніка з мамою

Паша не перестає кохати Лолу, він допомагає їй у труднощах і турбується за дівчину.

Паша підтримує Лолу

Даня на початку сезону був впевнений у своєму виборі, адже Ніка відкривала його кращу сторону. Та потім ми зрозуміли, що почуття до Лоли нікуди не зникли, хлопець хоче знову бути із нею.

Даня кохає Лолу

От хто-хто, а Ася нас точно здивувала! Дівчина завагітніла від Назара після нетривалих стосунків. Вона все ще закохана у нього, а от Назар не міг зробити правильного вибору аж до випускного вечора. Та, попри все, вони помирилися та чекають майбутнього малюка.

Назар і Ася щасливі

Натка ж не знає, чи її стосунки із Ванею мають майбутнє. Але вона точно знає, якого професійного майбутнього вона хоче і дівчина впевнено йде до своєї мети.

Тоха і Ната заспівали на випускному

Дарина разом із Петром проходять чимало випробувань, та врешті обоє розуміють, що кохають один одного. Мабуть, одна із найчарівніших пар цього сезону.

Петя і Дарина чекають дитину

Нова героїня стрічки Єва впевнено підкорює школу. Проте дівчинка почувається самотньою у цьому жорстокому світі. Учениця намагається привернути увагу Паші, та їй це не вдається. Мама Єви – Лєра дає надію дівчинці: вона розповідає, що її батько живий і він не остання людина у місті.

Єва - двоюрідна сестра Лоли

На Тоху ж чекало велике випробування. Хлопець довгий час реабілітовувався після травми. Він втратив надію, проте все ж доля склалася на краще і він знову ходить. У цього хлопця все буде добре, адже у нього стільки ангелів-охоронців...

Тоха з Сонею

Ще одна пара сезону, за яку ми всі так вболівали – Катя та Алекс. Жінка довірила йому своє серце, та Алекс, як завжди, розчаровує її. Після війни із Євгеном він все ж забрав Марка додому і тепер готовий бути чоловіком для Каті не лише на папері, а й на ділі.

Катя та Алекс одружені

Макс ще вірить у свою поразку в битві за Катю: він обіцяє, що це ще не кінець...

Макс

Серіал завершується випускним вечором. Лола збирається в Іспанію до братиків, попри прохання Дані залишитися поруч. А от у фіналі останнього епізоду до ресторану, де святкують випускний, заходить Єгор із пістолетом. На цьому стрічка завершується.

Школа - Випускний

Це був незабутній сезон, актори змусили нас плакати та сміятися разом із ними. Сподіваємося, що продовження стрічки таки вийде!

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