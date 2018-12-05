На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Серіал Жити заради кохання 7 серія – дивитися онлайн 5-12-2018
-
- 103
На 1+1 вийшла 7 серія нового українського серіалу Жити заради кохання. Що ж трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн!
Новий драматичний серіал Жити заради кохання розповідає про те, як помилки молодості впливають на долю людей. Сюжет розгортається навколо давніх друзів, які в студентські роки жили безтурботно й весело, але нещасний випадок усе змінив.
І ще: Дата, коли вийде продовження серіалу Дві матері
Через багато років обставини знову зводять їх разом, тож тепер перед героям постає питання: дати шанс минулому чи назавжди забути про нього?
Жити заради кохання 7 серія – дивитися онлайн відео від 5-12-2018:
Дивіться попередню 6 серію Жити заради кохання
-
22:17Лунін став героєм матчу Кубку Іспанії: дивіться відео
-
21:45Серіал Жити заради кохання 7 серія – дивитися онлайн 5-12-2018
-
21:24Регіна Тодоренко народила первістка: відома стать малюка
-
21:17Кінг розповів, коли очікувати трейлер фільму Воно: Частина друга
-
20:44Українець переробив Audi A8 на повноцінний лімузин
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:16Риба може зігріти організм у морози
-
19:52Названі найстильніші чоловіки 2018 року
-
19:31Леся Нікітюк показала, куди вирушила після фіналу Танців з зірками
-
19:15Шахтар – Ліон: матч офіційно перенесли через воєнний стан
-
18:51Nissan і Infiniti покажуть нові концепції EV у Детройті
-
18:31Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у тіарі принцеси Діани
-
18:10У Twitter стає популярною епічна битва на середніх пальцях: відеофакт
-
17:51Samsung показала прототип 5G-телефону
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
17:29Під час чемпіонату Аргентини прудкий собака врятував ворота від голу: відеофакт
-
17:12Оля Полякова похизувалася латексною міні-сукнею
-
16:52Дакота Джонсон з'явилася на публіці у сукні українського дизайнера
-
16:21Лікарі пояснили, чому бажано регулярно їсти капусту
-
16:14Білл Гейтс назвав ТОП-5 книг 2018 року
-
15:50Вийшов документальний фільм про Ломаченка
-
15:33В Японії оголосили про закінчення епохи пейджерів
-
15:15Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото
-
14:56Ці чаї допомагають побороти головний біль
-
14:37Стало відомо, хто буде ведучим престижної кінопремії Оскар
-
21:45Серіал Жити заради кохання 7 серія – дивитися онлайн 5-12-2018
-
16:14Білл Гейтс назвав ТОП-5 книг 2018 року
-
14:20Гороскоп на 2019 рік за Східним календарем
-
12:15Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
10:23Погода на Новий рік 2019 в Україні – прогноз на 1 січня
-
07:56Дощі та штормовий вітер: погода 5 грудня в Україні
- 04 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 6 серія – дивитися онлайн 4-12-2018
-
19:45Експерти назвали продукти, які мають бути в раціоні жінки
-
15:21Міцний горішок: як виглядають зірки фільму зараз
-
12:15Де зустріти Новий рік 2019 в Україні: найкращі місця для святкування
-
10:15Привітання з Днем ангела Марії: побажання і картинки на іменини
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 грудня
- 03 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 5 серія – дивитися онлайн 3-12-2018
-
17:16Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
-
14:30Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
-
12:10Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
-
09:30Хто такий Святий Миколай: легенда й історія для дітей
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 02 грудня
-
19:21Що подивитись ввечері: зимові фільми для хорошого настрою
-
17:25Дівчина тижня: одна з найпопулярніших порноактрис світу Ельза Джин (18+)
-
14:47Названа головна цілюща властивість какао
-
11:15Місячний календар стрижок на грудень 2018: коли стригти волосся
-
10:15Плейлист популярних пісень для вдалої неділі
-
09:25Гвоздик – Стівенсон: дивіться відео бою 1 грудня 2018
- 01 грудня
-
23:49Х-фактор 9: хто покинув шоу в другому прямому ефірі від 01-12-2018