Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу

Перший сезон серіалу Дві матері завершився, тож фанів української стрічки цікавить, коли вийде продовження драматичної телеісторії. Точна дата прем'єри ще не відома, але ми вже знаємо, коли покажуть 2 сезон!

Останній епізод серіалу Дві матері вийшов на телеекрани 22 листопада 2018 року, однак фінал серії не тільки не розставив усі крапки над "і", а навпаки – здивував шокуючим поворотом. Творці стрічки обірвали розвиток подій на найцікавішому, давши зрозуміти, що 2 сезон – буде!

Дивіться також: Фінальна 24 серія українського серіалу Дві матері

Схоже, високі рейтинги та популярні актори переконали авторів зняти продовження, адже серіал збирає сотні тисяч переглядів у мережі та не менше глядачів перед телеекранами. Нагадаємо, що серіал Дві матері стартував у жовтні 2018-го і перший тиждень телеканал показував по дві серії щовечора. Заключна 24 серія вийшла на екрани 22-11-2018.

Дата виходу серіалу Дві матері 2 сезон

Перший сезон стрічки завершився дуже неоднозначно. Виявилося що у Зої є донька, батько якої щойно вийшов із в'язниці. А потрапив туди він через Зою. У підсумку стає відомо, що їхньою спільної дитиною є Маруся! Тим часом Марта, життя якої руйнується на очах, дізнається, що в неї також є донька, і це – Іванка. Дівчинка дуже схожа на Сергія, тому жінка здогадувалася про це.

Однак надто багато вузлів залишилися нерозплутаними. Андрій досі не знає, які підступи влаштовувала Зоя, щоб дістатися до нього. Міс Сміт накоїла чимало лиха, і за свої вчинки їй доведеться відповісти. У другому сезоні серіалу мстити за минуле буде вже не Зоя, а Марта, яка ледь не втратила все дороге в житті. З ким у результаті залишиться Завадський та поплатиться Зоя за власні гріхи? Дізнаємося вже навесні 2019 року!

За повідомленням інсайдерів, продовження серіалу Дві матері вийде в травні 2019, одразу після завершення 3 сезону Школи.

Творці серіалу наразі не розсекретили точну дату прем'єри, однак ми уважно стежимо за всіма оголошеннями. Щойно з'явиться інформація – одразу повідомимо вам!

Слухайте також: Пісня з серіалу Дві матері 2018: текст і слова саундтреку