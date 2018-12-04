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Серіал Жити заради кохання 6 серія – дивитися онлайн 4-12-2018
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На 1+1 вийшла 6 серія нового українського серіалу Жити заради кохання. Що ж трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн!
Новий драматичний серіал Жити заради кохання розповідає про те, як помилки молодості впливають на долю людей. Сюжет розгортається навколо давніх друзів, які в студентські роки жили безтурботно й весело, але нещасний випадок усе змінив...
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Через багато років обставини знову зводять їх разом, тож тепер перед героям постає питання: дати шанс минулому чи назавжди забути про нього?
Жити заради кохання 6 серія – дивитися онлайн відео від 4-12-2018:
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