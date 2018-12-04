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День Святого Миколая Х-фактор

Серіал Жити заради кохання 6 серія – дивитися онлайн 4-12-2018

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6 серія Серіал Жити заради кохання - фото 1
6 серія Серіал Жити заради кохання

На 1+1 вийшла 6 серія нового українського серіалу Жити заради кохання. Що ж трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн!

Новий драматичний серіал Жити заради кохання розповідає про те, як помилки молодості впливають на долю людей. Сюжет розгортається навколо давніх друзів, які в студентські роки жили безтурботно й весело, але нещасний випадок усе змінив...

Це цікаво: Дата, коли вийде продовження серіалу Дві матері

Через багато років обставини знову зводять їх разом, тож тепер перед героям постає питання: дати шанс минулому чи назавжди забути про нього?

Жити заради кохання 6 серія – дивитися онлайн відео від 4-12-2018:

Дивіться попередню 5 серію Жити заради кохання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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