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Серіал Жити заради кохання 2 серія – дивитися онлайн 27-11-2018
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На 1+1 вийшла 2 серія нового українського серіалу Жити заради кохання. Що ж трапилося у свіжому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн!
Новий драматичний серіал Жити заради кохання розповідає про те, як помилки молодості впливають на долю людей. Сюжет розгортається навколо давніх друзів, які в студентські роки жили безтурботно й весело, але нещасний випадок усе змінив...
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Через багато років обставини знову зводять їх разом, тож тепер перед героям постає питання: дати шанс минулому чи назавжди забути про нього?
Жити заради кохання 2 серія – дивитися онлайн відео від 27-11-2018:
Сюжет: що сталося у 2 серії?
Вероніку викрадають, аби дізнатися, чи є у неї флешка Прохарова. Вони хочуть позбавитися від дівчини, та вона рятує життя Прохареві і він, довіряючи їй, відпускає. За Веронікою приїхав Тимофій.
Савіцький перевівся до відділу з боротьбою наркотичної злочинності. До Вероніки прийшов Влад, він підтримує дівчину і зізнається їй у своїх почуттях. Про це Тимофію розповіла Олеся. Вона попросилася переїхати на деякий час до нього. Хлопець погодився. Батько Вероніки просить її повернутися додому, а він готовий перебратися до Олени.
Олесандра разом із Паблом обідають і він робить їй пропозицію руки та серця. Чоловік хоче жити з нею. Це побачив Денис, він у відчаї дзвонить Олесі, однак вона відшиває його. Хлопець виліз на стіну без спорядження, у цей момент зайшла Олександра і він, втративши пильність, впав і розбився. Олеся картає себе, що не вислухала Дениса, коли була йому потрібна.
Вероніка розповідає їй про флешку Прохарова. Дівчина хитрістю забирає її, вона хоче шантажувати Бориса. Савіцький віддає флешку, яку вкрала Олеся, Вероніці. Та через спробу шантажу Олесю знайшли мертвою у Тимофієвій квартирі.
Вероніка застала зненацька Вадима разом з іншою. Вона шокована, дівчина забрала речі і повернула ключі. Дружина Прохарова прийшла зі словами вдячності до Вероніки за порятунок чоловіка. Дівчина зрозуміла, що Тимофій у небезпеці через спецоперацію захоплення Прохарова і побігла рятувати його. Цим самим вона зірвала операцію і Борис втік. Вадима тепер знову переведуть в інше відділення.
Тимофій запропонував Вероніці розписатися, щоб не приймати важких рішень із своєю вагітністю. Олександра теж вагітна, вона хоче народити і поїхати до Італії, де її чекає Пабло. Пристрасті нагнітаються, далі буде!
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