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Серіал Жити заради кохання 1 серія – дивитися онлайн 26-11-2018

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1 серія нової стрічки Жити заради кохання - фото 1
1 серія нової стрічки Жити заради кохання

На 1+1 стартував новий український серіал Жити заради кохання. Перша серія вийшла на телеекрани 26 листопада. Що ж трапилося у дебютному епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн!

Серіал Жити заради кохання розповідає про те, як помилки молодості можуть вплинути на долю людей. Сюжет розгортається навколо давніх друзів, які в студентські роки жили безтурботним життям, але нещасний випадок усе змінив.

Це цікаво: Дата, коли вийде продовження серіалу Дві матері

Виявляться, що у минулому головні герої потрапили до рук місцевого наркобарона, і виплутатись з цієї ситуації допомогла лише смерть одного з них. Вони намагалися забути трагічну історію, але через 15 років вона знову нагадала про себе, і це може зруйнувати життя кожного, хто брав участь у подіях багаторічної давнини.

Що ж оберуть герої дати шанс минулому чи назавжди забути про нього? Стежте за розвитком подій разом з нами!

Серіал Жити заради кохання 1 серія – дивитися онлайн відео від 26-11-2018:

Читайте також: Пісня з серіалу Дві матері 2018: текст і слова саундтреку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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