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Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн 11-12-2018

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Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн 11-12-2018 - фото 1

На 1+1 стартував новий український серіал За правом любові. Друга серія уже вийшла на телеекрани 11 грудня. Що ж трапилося у новому епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн!

Серіал За правом любові розповідає про двох друзів, які з дитинства закохані в одну дівчину. За одного з них вона виходить заміж, і змушує іншого змиритися з цим. Але, не все так просто. Адже згодом її чоловік трагічно гине під час роботи у морі...

Дивіться попередню серію: Серіал За правом любові 1 серія

Тим часом інший повертається додому і стає опорою та підтримкою для розбитої горем дівчини. Через деякий час вони одружуються і, за волею долі, знайомляться з іншою парою: дівчиною і її чоловіком, в якому наші герої відразу ж впізнають свого померлого друга. А от він їх зовсім не впізнає...

Як розгортатимуться події заплутаної історії кохання? Стежте за розвитком сюжету разом з нами!

Серіал За правом любові 2 серія – дивитися онлайн відео від 11-12-2018:

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