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Серіал За правом любові 1 серія – дивитися онлайн 10-12-2018

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1 серія нової стрічки За правом любові - фото 1
1 серія нової стрічки За правом любові / maximum.fm

На 1+1 стартував новий український серіал За правом любові. Перша серія вийшла на телеекрани 10 грудня. Що ж трапилося у дебютному епізоді та чим здивували творці стрічки? Дивіться відео онлайн!

Серіал За правом любові розповідає про двох друзів, які з дитинства закохані в одну дівчину. За одного з них вона виходить заміж, і змушує іншого змиритися з цим. Але, не все так просто. Адже згодом її чоловік трагічно гине під час роботи у морі...

Це цікаво: Дата, коли вийде продовження серіалу Дві матері

Тим часом інший повертається додому і стає опорою та підтримкою для розбитої горем дівчини. Через деякий час вони одружуються і, за волею долі, знайомляться з іншою парою: дівчиною і її чоловіком, в якому наші герої відразу ж впізнають свого померлого друга. А от він їх зовсім не впізнає...

Як розгортатимуться події заплутаної історії кохання? Стежте за розвитком сюжету разом з нами!

Серіал За правом любові 1 серія – дивитися онлайн відео від 10-12-2018:

І ще: Серіал Жити заради кохання 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 6-12-2018

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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