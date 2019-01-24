Серіал, який приніс популярність Меган Маркл, закривають

Популярний у всьому світі серіал "Форс-мажори" вирішили закрити після дев'ятого сезону.

Нагадаємо, що два роки тому Меган Маркл пішла з серіалу "Форс-мажори" за сімейними обставинами. Тепер герцогиня Сассекська очікує на первістка.

І ще: Гра престолів 8: стала відома тривалість кожної серії

Шлюб з принцом Гаррі, що не дивно, виявився не сумісним з її акторською кар'єрою, тому їй потрібно було завершити участь у всіх зйомках. Тепер же прийшла пора прощатися і з самим серіалом, адже виявилося, що без Меган шоу стало не таким уже й успішним.

Дивіться трейлер популярного серіалу Форс-мажори:

Звичайно ж, рейтинги серіалу не впали різко вниз. "Форс-мажори" протрималися в ефірі майже десять років, а закрити проект планують після 9 сезону. Тішимося тому факту, що у нас ще буде трішки часу, щоб попрощатися з улюбленими героями.

Читайте також: Відомий серіал закривають після першого сезону