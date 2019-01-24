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Серіал, який приніс популярність Меган Маркл, закривають

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Серіал "Форс-мажори" закривають після 9 сезону - фото 1
Серіал "Форс-мажори" закривають після 9 сезону

Популярний у всьому світі серіал "Форс-мажори" вирішили закрити після дев'ятого сезону.

Нагадаємо, що два роки тому Меган Маркл пішла з серіалу "Форс-мажори" за сімейними обставинами. Тепер герцогиня Сассекська очікує на первістка.

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Шлюб з принцом Гаррі, що не дивно, виявився не сумісним з її акторською кар'єрою, тому їй потрібно було завершити участь у всіх зйомках. Тепер же прийшла пора прощатися і з самим серіалом, адже виявилося, що без Меган шоу стало не таким уже й успішним.

Дивіться трейлер популярного серіалу Форс-мажори:

Звичайно ж, рейтинги серіалу не впали різко вниз. "Форс-мажори" протрималися в ефірі майже десять років, а закрити проект планують після 9 сезону. Тішимося тому факту, що у нас ще буде трішки часу, щоб попрощатися з улюбленими героями.

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Джерело: hollywoodreporter
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