Серіал "Як я зустрів вашу маму" отримає продовження: перші деталі

Шанувальників комедійного серіалу "Як я зустрів вашу маму" потішили новинами про запуск своєрідного продовження. Що чекати глядачам - читайте далі.

Стрімінговий сервіс Hulu анонсував вихід серіалу "Як я зустріла вашого тата", який буде знято у стилі популярного ситкому "Як я зустрів вашу маму", передає Deadline.

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Ще не відомо, що з'являться улюблені герої у новинці, але головну роль зіграє Хіларі Дафф. Сюжет буде доволі схожим: жінка Софі буде розповідати своєму синові, як познайомилась з його батьком.

Творцями спінофу стали Елізбате Бергер та Айзек Аптакер, які встигли запам'ятатись серіалами "Це ми" та "З любов'ю, Саймон". А от автори оригінальної стрічки Крейг Томас та Картер Бейз будуть виконавчими продюсерами, тому улюблений гумор точно потішить глядачів. Відзначимо, що всього новинка отримає 10 епізодів, тож нам не доведеться чекати 9 років, щоб розкрити ключові таємницю сюжету, як це було у "Як я зустрів вашу маму".

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