Серіал Як довго я на тебе чекала: дивитись онлайн всі серії 2020

Як довго я на тебе чекала: всі серії

Серіал від телеканалу СТБ "Як довго я на тебе чекала" розповідає про кохання Жанни й Романа. Дивіться усі 20 серій цієї захопливої мелодрами онлайн.

Мелодраматичний серіал "Як довго я на тебе чекала" показує історію кохання Жанни й Романа, яка тягнеться через усе їхнє життя. Головні герої стрічки ще з дитинства хотіли бути разом, проте батьки розлучили їх.

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Далі доля повернулася так, що Рома потрапив у тюрму за неправдивими звинуваченнями, а Жанна вийшла заміж за нелюба. Але виявляється, що доля розлучила їх для того, щоб знову звести аж через 10 років. Жанна Соловйова та Роман Якимов намагалися зберегти своє кохання, попри всі перепони.

Серіал Як довго я на тебе чекала – дивитися онлайн всі серії:

Також всі серії можете переглянути за ЦИМ посиланням.

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