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Серіал Відморожений із Дзідзьо: дата виходу і графік серій комедії
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Серіал "Відморожений" скоро стартує на українському телебаченні й зацікавив глядачів тим, що у стрічці зіграє відомий артист Дзідзьо. Дізнайтесь, коли телеканал 1+1 покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Відморожений".
Серіал "Відморожений" – комедія про те, як можна пропустити 23 роки життя й потрапити з буремних 90-х у наш, не менш буремний, час. Атмосфера 90-х буде у всьому: одязі, речах, сленгу, стилю, касетах тощо. Флешбеки у минуле змусять вас ностальгувати та згадувати час малинових піджаків та джинсів-варьонок.
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Дата виходу серіалу "Відморожений" на ТБ
- Коли: 16 грудня (понеділок) о 21:45
- Де: 1+1
- Кількість серій: 16
- Жанр: комедія
Графік серій серіалу "Відморожений"
Хронометраж кожної серії буде приблизно 60 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі 1+1 з понеділка по четвер. Глядачам підготували 16 кумедних серій. Дивіться серіал "Відморожений" з 16 грудня!
Сюжет серіалу "Відморожений"
Перед глядачами постає родина Дзідзюків. Вони вирішують переїхати до Києва, а відповідно їм потрібно продати старий будинок. Несподівано з'являється законний власник хати, яка розташована у Вишневому. Це родич – Михайло Дзідзюк.
Все б нічого, але він зник 23 роки тому. Що за чортівня? Його знаходять замороженим у холодильнику, який весь той час стояв у підвалі будинку.
Мрія сімейства не може здійснитися, адже вони більше не є законними власниками будинку. До того ж їм тепер потрібно жити новим-старим родичем, який впав на них, як сніг на голову. Він трішки "відморожений", адже для нього час був незмінним, а змінилося усе лише довкола.
Сюжет зав'язаний довкола саме цього веселого авантюриста із 90-х – Михайла Дзідзюка. Секрет його замороження простий – у минулому він став учасником наукового експерименту, внаслідок чого заморозився у кріокамері. Попри те, що він прокинувся у нашому світі, особистість його все ж таки з 90-х. Про це свідчать його розум, звички, менталітет...
Акторський склад серіалу "Відморожений"
Головну роль у серіалі зіграв Дзідзьо. Також у серіалу "Відморожений" зіграли талановиті українські актори:
- Всеволод Шекита
- Катерина Вишнева
- Владислава Глєба
- Григорій Лещенко
- Ярослав Шахторин
- Сергій Либа
- Надія Кугай
- Борис Книженко
Бонус: в одній із серій Павло Зібров виконає свій хіт 90-х!
Офіційний трейлер серіалу "Відморожений"
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