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Серіал Відморожений із Дзідзьо: дата виходу і графік серій комедії

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Дзідзьо зіграє у серіалі "Відморожений" - фото 1
Дзідзьо зіграє у серіалі "Відморожений"

Серіал "Відморожений" скоро стартує на українському телебаченні й зацікавив глядачів тим, що у стрічці зіграє відомий артист Дзідзьо. Дізнайтесь, коли телеканал 1+1 покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Відморожений".

Серіал "Відморожений" – комедія про те, як можна пропустити 23 роки життя й потрапити з буремних 90-х у наш, не менш буремний, час. Атмосфера 90-х буде у всьому: одязі, речах, сленгу, стилю, касетах тощо. Флешбеки у минуле змусять вас ностальгувати та згадувати час малинових піджаків та джинсів-варьонок.

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Дата виходу серіалу "Відморожений" на ТБ

  • Коли: 16 грудня (понеділок) о 21:45
  • Де: 1+1
  • Кількість серій: 16
  • Жанр: комедія
знімальна група серіалу 'Відморожений' - фото 374222
знімальна група серіалу "Відморожений"

Графік серій серіалу "Відморожений"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 60 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі 1+1 з понеділка по четвер. Глядачам підготували 16 кумедних серій. Дивіться серіал "Відморожений" з 16 грудня!

Сюжет серіалу "Відморожений"

Перед глядачами постає родина Дзідзюків. Вони вирішують переїхати до Києва, а відповідно їм потрібно продати старий будинок. Несподівано з'являється законний власник хати, яка розташована у Вишневому. Це родич – Михайло Дзідзюк.

Все б нічого, але він зник 23 роки тому. Що за чортівня? Його знаходять замороженим у холодильнику, який весь той час стояв у підвалі будинку.

Мрія сімейства не може здійснитися, адже вони більше не є законними власниками будинку. До того ж їм тепер потрібно жити новим-старим родичем, який впав на них, як сніг на голову. Він трішки "відморожений", адже для нього час був незмінним, а змінилося усе лише довкола.

Сюжет зав'язаний довкола саме цього веселого авантюриста із 90-х – Михайла Дзідзюка. Секрет його замороження простий – у минулому він став учасником наукового експерименту, внаслідок чого заморозився у кріокамері. Попри те, що він прокинувся у нашому світі, особистість його все ж таки з 90-х. Про це свідчать його розум, звички, менталітет...

Дзідзьо у серіалі 'Відморожений' - фото 374223
Дзідзьо у серіалі "Відморожений"

Акторський склад серіалу "Відморожений"

Головну роль у серіалі зіграв Дзідзьо. Також у серіалу "Відморожений" зіграли талановиті українські актори:

  • Всеволод Шекита
  • Катерина Вишнева
  • Владислава Глєба
  • Григорій Лещенко
  • Ярослав Шахторин
  • Сергій Либа
  • Надія Кугай
  • Борис Книженко

Бонус: в одній із серій Павло Зібров виконає свій хіт 90-х!

Офіційний трейлер серіалу "Відморожений"

До теми: Слуга народу в Росії: серіал зняли з ефіру після прем'єри, вирізавши жарт про Путіна

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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