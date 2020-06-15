Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Серіал Відьмак: другий сезон позбудеться найбільш набридливої фішки

  • 27
ВІдьмак 2 - фото 1
ВІдьмак 2 / Digital Trends

Серіал Відьмак викликав чимало обговорень у мережі, але творців не зупинив навіть шквал критики, адже вже у серпні відновлюються зйомки другого сезону серіалу. А шоуранери розповідають, що ж чекає глядачів.

Шоуранерка "Відьмака" Лорен Шмідт Хіссріх дала інтерв'ю виданню The Wrap, у якому розповіла, як буде виглядати другий сезон. Вона зачепила тему різних часових ліній, які критикували глядачі.

І ще: Фатальний патруль: трейлер і дата виходу другого сезону серіалу

"Очевидно, що це була одна із найбільш суперечливих речей першого сезону. Я не думала, що так буде. На меті було дізнатись історію кожного з героїв окремо, що можливо було лише із різними часовими лініями. Тепер вони всі в одній часовій лінії. Це дозволить нам гратись із часом трохи по-іншому. У нас будуть флешбеки та стрибки вперед. У першому сезоні у нас були лише три часові лінії, але зі стрибками вперед-назад їх ставало вже чотири і навіть шість. Це було надто багато навіть для мене. Тому, думаю, глядачам тепер буде легше", – поділилась вона.

Також другий сезон отримає і свіжих персонажів – відьмаків з цитаделі Каер Морхен, де навчали і Геральта.

via GIPHY

"Коли я говорю про "Відьмака", то розповідає, як Геральт, Йенніфер та Цирі стали родиною. Для мене це головне. А коли кажеш про сім'ю, то варто розуміти, звідки це пішло. Інколи це мама, тато чи інша кровна спорідненість. Для Геральта це братство відьмаків, його браття. Мені хочеться побачити Весеміра, який був батьківською фігурою для Геральта та всіх відьмаків, яких він виростив", – додала шоуранерка.

Відзначимо, що роль Весеміра виконає відомий актор Кім Бодніа, який засвітився у серіалах "Міст" та "Убиваючи Єву".

via GIPHY

Читайте також: Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця

Джерело: УНІАН
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
  • Вчора, 17:47
  • 882
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 15:20
  • 389
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2376254
Загрузка...
Новини