Серіал Відьмак: другий сезон позбудеться найбільш набридливої фішки

Серіал Відьмак викликав чимало обговорень у мережі, але творців не зупинив навіть шквал критики, адже вже у серпні відновлюються зйомки другого сезону серіалу. А шоуранери розповідають, що ж чекає глядачів.

Шоуранерка "Відьмака" Лорен Шмідт Хіссріх дала інтерв'ю виданню The Wrap, у якому розповіла, як буде виглядати другий сезон. Вона зачепила тему різних часових ліній, які критикували глядачі.

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"Очевидно, що це була одна із найбільш суперечливих речей першого сезону. Я не думала, що так буде. На меті було дізнатись історію кожного з героїв окремо, що можливо було лише із різними часовими лініями. Тепер вони всі в одній часовій лінії. Це дозволить нам гратись із часом трохи по-іншому. У нас будуть флешбеки та стрибки вперед. У першому сезоні у нас були лише три часові лінії, але зі стрибками вперед-назад їх ставало вже чотири і навіть шість. Це було надто багато навіть для мене. Тому, думаю, глядачам тепер буде легше", – поділилась вона.

Також другий сезон отримає і свіжих персонажів – відьмаків з цитаделі Каер Морхен, де навчали і Геральта.

"Коли я говорю про "Відьмака", то розповідає, як Геральт, Йенніфер та Цирі стали родиною. Для мене це головне. А коли кажеш про сім'ю, то варто розуміти, звідки це пішло. Інколи це мама, тато чи інша кровна спорідненість. Для Геральта – це братство відьмаків, його браття. Мені хочеться побачити Весеміра, який був батьківською фігурою для Геральта та всіх відьмаків, яких він виростив", – додала шоуранерка.

Відзначимо, що роль Весеміра виконає відомий актор Кім Бодніа, який засвітився у серіалах "Міст" та "Убиваючи Єву".

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