Фатальний патруль: трейлер і дата виходу другого сезону серіалу

У мережі з'явився тизер другого сезону серіалу Фатальний патруль (Роковий патруль / Doom Patrol) за коміксами DC. Дивіться трейлер і дізнавайтесь дату виходу онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

HBO Max показав промо до продовження серіалу Фатальний патруль (Роковий патруль / Doom Patrol), другий сезон якого вийде вже з 25 червня.

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Сюжет базується на серії коміксів Doom Patrol та розповідає про команду людей, які через нещасні випадки стали супергероями. Щоправда, люди не надто тепло до них ставляться, тому їх життя важко назвати легким. Ефектна команда складається з Шаленої Джейн, Еластика, Негатива, Кіборга, Містера Ніхто, Роботмена та не менш дивного та дикого ученого Шефа. Новий сезон поставить перед ними місію відшукати та знешкодити доньку Шефа, яка може перетворити всю Землю у пекло.

У головних ролях: Брендан Фрейзер, Метт Бомер, Ейпріл Боулбі, Дайан Герреро, Тімоті Далтон, Джойван Вейд.

Фатальний патруль 2, дивитись тизер серіалу онлайн:

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