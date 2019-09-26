На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Серіал Вибір матері 7, 8 серія: дивитись онлайн нову драму СТБ, опис сюжету
-
- 38
Український серіал "Вибір матері" розповідає історію дівчинки Інни, яка зіткнулась із жорстокістю найрідніших. І хоч батьків не вибирають, але юна героїня знайшла нову маму – вчительку Олену. Дивіться онлайн 7 і 8 серію!
Драма Вибір матері – це адаптація японського формату "Мама". Серіал розповідає про вчительку Олену, яка хоче захистити свою ученицю Інну від знущань рідної мами та жорстокого вітчима-міліціянта. Після безуспішних звернень до влади Олена зрозуміла, що єдиним виходом є втеча з країни. Але їм заважають біологічні родичі дівчинки і низка обставин...
Тут більше: Попередні 5 і 6 серії мелодрами "Вибір матері"
26 вересня на каналі СТБ вийшли 7 і 8 серія картини. Дізнайтесь, що ж у них сталось!
7 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, СЮЖЕТ
Євгенія дізналася правду про Аню – жінку, яку вона багато років вважала своєю подругою. Для Жені це стало справжнім ударом. Вона довіряла Анні, а виявилося, що та – і є бездушною біологічною мамою Олени! Повернувшись додому, Євгенія втратила свідомість. Довелося викликати швидку: у жінки стався гіпертонічний криз.
Тепер Євгенія не заспокоїться, поки не помститься Анні за обман. Вона наказала Анатолію знайти якомога більше інформації про зрадницю. Женя хоче тільки одного – щоб Анна прибралася з міста і більше ніколи не бачилася з її дочкою.
Дивитись онлайн 7 серію Вибір матері від 26-09-2019
Михайло знайшов прийомну сім'ю Олени. Чоловік влаштував засідку біля офісу. Коли Карина вийшла через головний вхід і невдало підвернула ногу, Михайло зрозумів: це його шанс. Він галантно запропонував дівчині допомогу і навіть відніс до машини на руках. Карину абсолютно зачарував "лицар", який так несподівано з'явився. Наплювавши на чоловіка і дитину, вона погодилася піти на побачення з Михайлом. Та цілі в нього геть не романтичні.
8 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, ОПИС
Денис намагається вирішити складну дилему. Він впізнав Інну на фотографії, яку йому показала слідча. Хлопець розуміє, що він повинен здати свою сестру міліції. Але для початку він вирішив поговорити з Оленою.
Дивитися онлайн 8 серію Вибір матері від 26-09-2019
Михайло продовжує стежити за Оленою. Чоловік не поспішає. Він спостерігає за колишньою вчителькою і чекає, коли ж вона виведе його на слід Інни. Паралельно з цим він залицяється до Карини. Дівчина приймає знаки уваги від несподіваного шанувальника. Вона не відчуває себе щасливою в шлюбі і постійно чіпляється до чоловіка. Михайло став для неї ковтком свіжого повітря.
Марина ж придумала, як повернути коханця. Вона спокусила найкращого друга Михайла з єдиною метою – влізти в його телефон і дізнатися хоч якусь інформацію про свого співмешканця. Міша не відповідає на її дзвінки, але Марина досі сподівається його знайти.
Це цікаво: Стало відомо, чи буде продовження серіалу Кріпосна 3
-
22:49Новинка від Volvo стане найбезпечнішим автомобілем на ринку
-
22:23Представлено OnePlus 7T: нове залізо, потрійна камера та ідеальний екран
-
21:53Вечеря на кожен день: куряче філе у рукаві
-
21:45Експерти розповіли, чим же корисний секс за графіком
-
21:21Яскраві пейзажі Китаю під час цвітіння абрикосів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:15Чоловіки чи жінки: хто почувається щасливішим після розлучення
-
21:0527 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Сенс вашого життя згідно зі знаком Зодіаку
-
20:45Серіал Вибір матері 7, 8 серія: дивитись онлайн нову драму СТБ, опис сюжету
-
20:31Електричний Chevrolet Corvette побив світовий рекорд швидкості
-
20:22Солістка KAZKA відверто зізналася в особистому
-
20:13Як оральні контрацептиви впливають на жінок
-
19:55Суші та цукерки: ці смаколики не варто їсти натщесерце
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:43iPhone 11 Pro Max, посунься: названо найкращий камерофон на ринку
-
19:25Як насправді виглядають герої фільмів на реальних подіях
-
19:14У мережі знайшли фото, на яких Грета Тунберг їсть з пластикового посуду, і тут понеслось
-
18:51Було душно: жінка відкрила аварійний вихід літака
-
18:42Віцепрезидент Amazon вляпався в кумедну ситуацію через AirPods
-
18:21Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
-
18:13Штучний інтелект допоможе боротися з депресією
-
18:05Гороскоп на 27 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Названий найкращий засіб для відновлення зору
-
17:44У Єгипті вперше розкрили "прокляті" саркофаги часів Рамсеса ІІ
-
21:45Експерти розповіли, чим же корисний секс за графіком
-
18:21Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
-
15:50На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient
-
13:39Додаток Gradient підкорив мережу: дізнайся, на яку зірку ти схожий найбільше
-
12:40Таємниці у багажнику: 5 цікавих книг осені, які ви прочитаєте на одному подиху
-
10:28Популярна музика вересня: плейлист нових пісень за тиждень
-
07:59У Китаї побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри
- 25 вересня
-
22:52Яке порно дивляться на Android та iOS: цікаве дослідження
-
20:40Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
14:47Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію
-
13:15Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
-
10:55The Hardkiss – Жива: вийшов новий кліп, у якому Саніна перетворилась на вампірку
-
09:50Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною
-
07:18Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме
- 24 вересня
-
22:50Секс гарантується: це корисне заняття її неабияк збуджує
-
19:00Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку
-
17:13У поліції повідомили, з якого числа водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
-
15:0710 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію
-
12:15Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
-
09:27Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному
-
07:17Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше
- 23 вересня
-
23:25Виводимо її на чисту воду: як зрозуміти, що вона не симулює
-
21:10Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone