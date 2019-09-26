Серіал Вибір матері 7, 8 серія: дивитись онлайн нову драму СТБ, опис сюжету

Український серіал "Вибір матері" розповідає історію дівчинки Інни, яка зіткнулась із жорстокістю найрідніших. І хоч батьків не вибирають, але юна героїня знайшла нову маму – вчительку Олену. Дивіться онлайн 7 і 8 серію!

Драма Вибір матері – це адаптація японського формату "Мама". Серіал розповідає про вчительку Олену, яка хоче захистити свою ученицю Інну від знущань рідної мами та жорстокого вітчима-міліціянта. Після безуспішних звернень до влади Олена зрозуміла, що єдиним виходом є втеча з країни. Але їм заважають біологічні родичі дівчинки і низка обставин...

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26 вересня на каналі СТБ вийшли 7 і 8 серія картини. Дізнайтесь, що ж у них сталось!

7 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, СЮЖЕТ

Євгенія дізналася правду про Аню – жінку, яку вона багато років вважала своєю подругою. Для Жені це стало справжнім ударом. Вона довіряла Анні, а виявилося, що та – і є бездушною біологічною мамою Олени! Повернувшись додому, Євгенія втратила свідомість. Довелося викликати швидку: у жінки стався гіпертонічний криз.

Тепер Євгенія не заспокоїться, поки не помститься Анні за обман. Вона наказала Анатолію знайти якомога більше інформації про зрадницю. Женя хоче тільки одного – щоб Анна прибралася з міста і більше ніколи не бачилася з її дочкою.

Дивитись онлайн 7 серію Вибір матері від 26-09-2019

Михайло знайшов прийомну сім'ю Олени. Чоловік влаштував засідку біля офісу. Коли Карина вийшла через головний вхід і невдало підвернула ногу, Михайло зрозумів: це його шанс. Він галантно запропонував дівчині допомогу і навіть відніс до машини на руках. Карину абсолютно зачарував "лицар", який так несподівано з'явився. Наплювавши на чоловіка і дитину, вона погодилася піти на побачення з Михайлом. Та цілі в нього геть не романтичні.

8 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, ОПИС

Денис намагається вирішити складну дилему. Він впізнав Інну на фотографії, яку йому показала слідча. Хлопець розуміє, що він повинен здати свою сестру міліції. Але для початку він вирішив поговорити з Оленою.

Дивитися онлайн 8 серію Вибір матері від 26-09-2019

Михайло продовжує стежити за Оленою. Чоловік не поспішає. Він спостерігає за колишньою вчителькою і чекає, коли ж вона виведе його на слід Інни. Паралельно з цим він залицяється до Карини. Дівчина приймає знаки уваги від несподіваного шанувальника. Вона не відчуває себе щасливою в шлюбі і постійно чіпляється до чоловіка. Михайло став для неї ковтком свіжого повітря.

Марина ж придумала, як повернути коханця. Вона спокусила найкращого друга Михайла з єдиною метою – влізти в його телефон і дізнатися хоч якусь інформацію про свого співмешканця. Міша не відповідає на її дзвінки, але Марина досі сподівається його знайти.

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