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Серіал Вибір матері 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал драми СТБ
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Український серіал "Вибір матері" завершився! Історія дівчинки Інни та її мами-рятівниці Олени тримала глядачів у напрузі до фінальної серії. Дивіться онлайн 15 і 16 серію, аби дізнатись драматичну розв'язку!
Вибір матері – це адаптація японського формату "Мама". Серіал про вчительку Олену, яка прагне захистити 8-річну ученицю Інну від знущань рідної мами та її жорстокого вітчима-міліціянта, підкорив й українських глядачів. 3 жовтня на каналі СТБ вийшов фінал картини. Дізнайтесь, чим закінчився серіал!
Тут більше: Попередні 13 і 14 серії мелодрами "Вибір матері"
15 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, СЮЖЕТ
Женя при смерті, а Інну досі не можуть знайти. Олена в розпачі! Вона може одночасно втратити і маму, і дочку. Міліція шукає дівчинку, але поки що безрезультатно. У слідчих є дві версії: або дівчинку викрали, або вона втекла сама. Вікторія, знаючи про минуле Інни, більше схиляється до другого варіанту.
Дивитись онлайн 15 серію Вибір матері від 03-10-2019
Карина налаштована проти Олени. Вона звинувачує свою зведену сестру у всіх проблемах сім'ї. Оскільки стан Євгенії стабільно важкий, її старша дочка вирішила очолити і банк, і сім'ю. Карину дратує, що всі її родичі займаються пошуками Інни. Їй би хотілося, щоб Олена і її дочка зникли з життя Гончарів назавжди.
У підсумку Карина так зациклилася на грошах і успіху, що віддалилася від власної сім'ї. Вона холодна і до чоловіка, і до сина. Жінка щовечора вечеряє в одному і тому ж ресторані сама. Але не сьогодні – сьогодні до неї приєднався Михайло...
16 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, ОПИС ФІНАЛУ
Михайло тримає Лева в заручниках. Він має намір отримати гроші за всяку ціну. Карині доводиться слідувати вказівкам зловмисника, адже він погрожує їй пістолетом. Переконавшись, що вдома нікого немає, вона провела Михайла додому. Карина хотіла просто віддати йому валізу з грошима і повернути свою дитину. Вона сподівалася, що цим все і закінчиться.
Дивитися онлайн 16 серію Вибір матері від 03-10-2019
Але тут Михайло побачив Інну, яка тільки-но вийшла зі свого укриття... Чоловік розлютився – він вирішив, що Карина його обдурила. Він сильно вдарив дівчину, від чого вона втратила свідомість.
Коли Карина прийшла до тями, поряд не було ні Михайла, ні кейса, ні Інни. Тепер в руках чоловіка і діти, і гроші. І він не збирається їх повертати... Рятувати Інну та Лева взялася Олена! У фіналі також стала відома страшна таємниця з минулого головної героїні...
Це цікаво: Стало відомо, чи буде продовження серіалу Кріпосна 3
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