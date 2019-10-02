Серіал Вибір матері 13, 14 серія: дивитись онлайн драму СТБ, опис сюжету

Український серіал "Вибір матері" дивує несподіваними поворотами! Історія дівчинки Інни та її нової мами-рятівниці Олени вже на фінішній прямій, тож дивіться онлайн 13 і 14 серію, аби не пропустити розв'язку!

Драма Вибір матері – це адаптація японського формату "Мама". Серіал розповідає про вчительку Олену, яка прагне захистити 8-річну ученицю Інну від знущань рідної мами та її жорстокого вітчима-міліціянта. Після бездіяльності влади Олена намагалась втекти з дівчинкою з країни, але на їхньому шляху з'явились неподоланні перешкоди.

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2 жовтня на каналі СТБ вийшли 13 і 14 серія картини. Дізнайтесь, що ж у них сталось!

13 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, СЮЖЕТ

Михайло знову з'являється на горизонті. Чоловік зателефонував Марині та зізнався, що інсценував власну смерть. Це він підпалив дитячий будинок разом з Інною і Максимом Волошиним всередині. Міліціянт планував втекти з грошима, але його план провалився. Карина замінила всі купюри в сумці на фальшиві. Підробку виявили в обміннику валют, коли Михайло намагався поміняти всю суму відразу.

Дивитись онлайн 13 серію Вибір матері від 02-10-2019

Карина підсунула Михайлу підробки

Тепер Михайло повернувся до співмешканки з новим планом дій. Він хоче все-таки отримати гроші від сімейства Гончарів. І цього разу чоловік має намір просити набагато більше, ніж мільйон доларів. Марина вже подала позов на Олену та її рідних, вимагаючи моральної компенсації за викрадення дитини.

Марина вимагає грошей

Євгенія не здається та подає позови у відповідь. Жінка сподівається, що Інну вдасться повернути. Від переживань їй стало гірше. Олександр стурбований станом здоров'я своєї пацієнтки. Жені терміново потрібна операція. Для неї це великий ризик: лише в 70% випадків хворі одужують і повністю відновлюються. Решта – вмирає. Але якщо Євгенія не погодиться на операцію, вона точно не проживе довго.

Жені треба операція

14 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, ОПИС

Все сімейство Гончарів в очікуванні. Вони не знають, чи прийде до тями Женя після операції. Найближчі дні стануть для жінки вирішальними. Коли Карина і її чоловік повернулися додому, їх чекав ще один неприємний сюрприз.

Дивитися онлайн 14 серію Вибір матері від 02-10-2019

Жені стало погано

Біля будинку Гончарів чекала Марина. Жінка заявила: вона готова продати свою дитину та відмовитися від батьківських прав на Інну, якщо їй заплатять два мільйони доларів готівкою. Саме таку суму їй пропонувала Євгенія. Але Марина має справу не з Женею, яка до нестями любить свою онуку. Поки Євгенія лежить у лікарні, за фінансові питання сім'ї відповідає Карина, а вона не має наміру давати за Інну ні копійки. І поки Гончарі торгуються за дівчинку, глава сімейства перебуває при смерті.

Марина готова продати Інну

Тим часом Марина залишила Інну під наглядом своєї подруги Свєти. Але у дівчини були інші плани. Свєтку покликали на побачення, тож вона помчала влаштовувати особисте життя. Інна залишилася сама. Вночі дівчинка почула шум на кухні. Вона пішла подивитися, у чому справа, і побачила Михайла. Інна не на жарт злякалася – вона вирішила, що побачила привида, та зібралась знову тікати!

Інна хоче втекти

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