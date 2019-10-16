Серіал Великі Вуйки 5, 6 серія: дивитись онлайн нову комедію 1+1

16 жовтня на українські телеекрани вийшла 5 і 6 серія серіалу "Великі вуйки". Стрічка розповідає про пригоди гуцулів у Києві. Дивіться серії онлайн разом з нами!

Комедійний український серіал "Великі вуйки" виходить з понеділка по четвер на каналі 1+1 о 21:45. 16 жовтня глядачі побачили 5 і 6 серії про пригоди гуцулів з серіалу "Останній москаль" в українській столиці, місті Києві.

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Мешканці села Великі Вуйки опиняться у небувалих та комічних пригодах, вирушивши у поїздку до столиці України. За сюжетом, вперше за всю історію села до населеного пункту хочуть прокласти новеньку дорогу. Але корумпований чиновник з області віддає право на будівництво дороги до сусідніх Малих Вуйок. Побоюючись відтоку молодих кадрів, а з часом і вимирання села, голова збирає ініціативних односельчан та їде до Києва вирішувати проблему.

Дивитись онлайн 5 серію Великі Вуйки від 16-10-2019:

Дивитись онлайн 6 серію Великі Вуйки від 16-10-2019:

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