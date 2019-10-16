Серіал Великі Вуйки 3, 4 серія: дивитись онлайн нову комедію 1+1

15 жовтня на українські телеекрани вийшла 3 і 4 серія серіалу "Великі вуйки". Стрічка розповідає про пригоди гуцулів у Києві. Дивіться серії онлайн разом з нами!

Комедійний серіал "Великі вуйки" виходить з понеділка по четвер на каналі 1+1 о 21:45. 15 жовтня глядачі побачили 3 і 4 серії про пригоди гуцулів з серіалу "Останній москаль" у Києві.

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У нових епізодах Голова з командою хочуть повернути собі гроші і вирішують привернути увагу міністра інфраструктури у Києві. Але хто сказав, що все буде так легко. Тому команда завзятих чоловіків з Великих Вуйків буде атакувати столицю, щоб нарешті отримати нормальну дорогу до села.

Внутрішні перипетії також продовжують, адже Микитюк посеред ночі відправив Болю на вулицю в туалет, але хлопець не надто добре орієнтується на місцевості. Виникають нові проблеми, а гості з Великих Вуйків знову опиняються в кумедній ситуації після шопінгу. Що ж було далі - дивіться у свіжих серіях.

Дивитись онлайн 3 серію Великі Вуйки від 15-10-2019:

Дивитись онлайн 4 серію Великі Вуйки від 15-10-2019:

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