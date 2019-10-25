Серіал Великі Вуйки 15, 16 серія: дивитись онлайн комедію 1+1

Український комедійний серіал "Великі вуйки" не перестає дивувати цікавими поворотами. 24 жовтня на екрани вийшла 15 і 16 серії комедії про пригоди гуцулів у Києві. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Серіал українського виробництва "Великі вуйки" виходить на каналі 1+1 з понеділка по четвер о 21:45. У четвер глядачі побачили 15 і 16 серії спін-оффу "Останнього москаля". Нова комедія показує не менш комічні пригоди гуцулів вже у Києві.

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Сюжет нового українського серіалу розповідає про чотирьох гуцулів з карпатського села з милозвучною назвою Великі Вуйки. У центрі уваги – сільський голова Василь Микитюк, аферист Штефко, поціновувач спиртного Бодя та дядько "москаля" і столяр Іван Петрук. Після спокійного життя посеред природи вони потрапляють до Києва, де на них чекають не лише нові зустрічі і технологічний прогрес, а й серйозна місія: домогтись, щоб у їхньому селі збудували дорогу. Але хіба все так просто?

Дивитись онлайн 15 серію Великі Вуйки від 24-10-2019:

Дивитися онлайн 16 серію Великі Вуйки від 24-10-2019:

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