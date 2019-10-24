Серіал Великі Вуйки 13, 14 серія: дивитись онлайн комедію 1+1

Український серіал "Великі вуйки" продовжує дивувати несподіваними поворотами. 23 жовтня на екрани вийшла 13 і 14 серії комедії про пригоди гуцулів у Києві. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Серіал "Великі вуйки" виходить на каналі 1+1 з понеділка по четвер о 21:45. У вівторок глядачі побачили 11 і 12 серії спін-оффу "Останнього москаля". Нова комедія показує не менш комічні пригоди гуцулів вже у Києві.

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Сюжет нового українського серіалу розповідає про чотирьох гуцулів з карпатського села з милозвучною назвою Великі Вуйки, а саме сільським головою Василем Микитюком, аферистом Штефком, поціновувачем спиртного Бодею та дядьком "москаля" і столяром Іваном Петруком. Після спокійного життя посеред природи вони потрапляють до столиці, де на них чекають не лише нові зустрічі і технологічний прогрес, а й серйозна місія: домогтись, щоб у їхньому селі збудували дорогу. Але хіба все так просто?

Дивитись онлайн 13 серію Великі Вуйки від 23-10-2019:

Дивитися онлайн 14 серію Великі Вуйки від 23-10-2019:

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