Серіал Великі Вуйки 11, 12 серія: дивитись онлайн комедію 1+1

Український серіал "Великі вуйки" продовжує дивувати несподіваними поворотами. 22 жовтня на екрани вийшла 11 і 12 серії комедії про пригоди гуцулів у Києві. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Серіал "Великі вуйки" виходить на каналі 1+1 з понеділка по четвер о 21:45. У вівторок глядачі побачили 11 і 12 серії спін-оффу "Останнього москаля". Нова комедія показує комічні пригоди гуцулів у Києві.

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За сюжетом комедії, чотири гуцули із карпатського села Великі Вуйки – сільський голова Василь Микитюк, любитель спиртного Бодя, столяр та дядько "москаля" Іван Петрук і винахідливий аферист Штефко, які все життя провели в горах, – потраплять у найбільший мегаполіс України. У столиці вони не тільки знайомляться з новими персонажами, а й звикають до нового ритму життя та технологічних новинок. Утім, герої мають почесну місію, яка й привела їх до Києва. Вони хочуть домогтись будівництва дороги у власному селі і для цього звертаються у міністерство. Звичайно ж, слідом за своїми чоловіками відправляться підкорювати столицю й другі половинки гуцулів...

Дивитись онлайн 11 серію Великі Вуйки від 22-10-2019:

Дивитися онлайн 12 серію Великі Вуйки від 22-10-2019:

*відео стануть доступні для перегляду після 23:00

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