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На твоєму боці 21, 22 серія: дивитись онлайн захопливий серіал
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Український серіал "На твоєму боці" на фінішній прямій. У середу на каналі "Україна" вийшли 21 та 22 серії захопливої драми. Дивіться онлайн свіжі епізоди та дізнайтесь, що сталось у них!
Драматичний серіал "На твоєму боці" є українською адаптацією турецького серіалу "Ціна пристрасті". Сюжет розповідає про молоду лікарку-нейрохірурга Анастасію Стрілецьку, яка випадково стає свідком умисного вбивства. Щоб вижити, дівчина має виконати вимоги зловмисників і повністю змінитися.
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"Це досить жорстка з одного боку кримінальна історія, а з іншого боку це дуже потужна мелодрама", – розповіла головний продюсер департаменту кіносеріального виробництва каналу "Україна" Наталія Стрибук. Події серіалу тримають в напрузі від першої до останньої хвилини, адже ми спостерігаємо за змінами в головних героях. Настя, ризикуючи всім, намагається врятувати Макса від падіння в безодню. А він, у свою чергу, теж змінюється заради кохання.
1 сезон серіалу вже наближається до фіналу, а 6 листопада вийшли 21 і 22 серії.
НА ТВОЄМУ БОЦІ 21 СЕРІЯ: ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН, ОПИС СЮЖЕТУ
Максим і Настя прокидаються разом. Максим вдячний Ліді за порятунок Насті. Він більше не підозрює її в зв'язку з Петром Бєловим. Едіта розлючена, що у неї не вийшло позбутися Олени. Вона шантажує її тим, що розповість усім про Галю і Богдана. Але тепер і в Олени на руках компромат проти Едіти.
Михайло дізнається про те, що замах на Настю не вдався. Богдан хоче замести сліди, розправившись з Сергієм. Максим підозрює, що Сергія найняли, і має намір з'ясувати хто. Він всюди шукає Богдана. Таксист, який везе Богдана в аеропорт, несподівано розвертає машину і відвозить чоловіка в невідомому напрямку ...
НА ТВОЄМУ БОЦІ 22 СЕРІЯ: ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН, СЮЖЕТ
Максим продовжує пошуки Богдана. Він підозрює, що Михайло допоміг йому сховатися, але Михайло присягається, що не має до цього стосунку. Настя і Максим проводять день разом. Вони щасливі. Юрій робить пропозицію Ліді. Вони відзначають радісну подію в ресторані разом з Настею і Максимом. Посеред святкування Максим дізнається від Галі, що Богдан викрав дитину.
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