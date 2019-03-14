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Як змінилися актори серіалу Швидка допомога: фото тоді і зараз
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Чверть століття тому вийшли перші серії культового американського серіалу "Швидка допомога". Протягом 15 сезонів за життям відділення невідкладної допомоги вигаданої окружної лікарні і його персоналу стежили телеглядачі в усьому світі. Дивіться, що ж сталося з акторами стрічки!
Медична драма про працівників швидкої допомоги вийшла на екрани в 1994 році і так полюбилася глядачам, що її розтягнули на 331 серію. Фінальний епізод вийшов аж в 2009-му! Щоправда, до кінця серіал вже розгубив всіх перших акторів. Ми вирішили дізнатися, як склалася доля тих виконавців головних ролей, які стояли біля витоків Швидкої допомоги.
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Ловіть порцію ностальгії!
Джордж Клуні (роль Дуг Росс)
Це сьогодні його знає кожен, але невідомо, як би склалася кар'єра Клуні, якщо б він не потрапив у серіал "Швидка допомога", де йому дісталася роль доктора Дуга Росса. Саме ця драма відразу зробила актора зіркою, а в перший же рік він почав отримувати пропозиції від провідних режисерів.
За часів серіалу підтягнутий брюнет Клуні був справжнім мачо. На зйомки він прийшов уже вільним. З актрисою Талією Болсам Джордж розлучився в 1993 році, тому коли на нього звалилася популярність, супутниць він став підбирати не менш зіркових. Однак у результаті одружився він не із акторкою чи моделлю, а з юристкою Амаль Аламуддін.
Зараз Джордж вже трохи не той: посивів, схуд, але, як і раніше, популярний серед жінок, любить гучні вечірки і мотоцикли, через що нерідко свариться з дружиною.
Шеррі Стрінгфілд (роль Сьюзан Льюїс)
У доктора Сьюзан Льюїс Шеррі перевтілилася після двох успішних ролей в серіалах "Поліція Нью-Йорка" і "Дороговказне світло". Глядачі її героїню любили, а в 1997 році Шеррі навіть була включена в список "100 найсексуальніших жінок світу".
Сама ж Стрінгфілд не гналася за популярністю і після третього сезону покинула серіал, щоб приділити час особистому житті. Шеррі вийшла заміж за письменника наукової літератури Леррі Джозефа. У "Швидку допомогу" актриса повернулася з 8-го сезону. Щаслива дружина і мама двох дітей – доньки Фібі і сина Майло – остаточно покинула проект після 12-го сезону.
На той час дало тріщину і її сімейне життя, подружжя розлучилося. Зараз Шеррі незаміжня, її кар'єра в кіно пішла на спад. Знімається жінка рідко і в епізодах, тому і на червоних доріжках вона нечастий гість.
Ентоні Едвардс (роль Марк Грінe)
Виконавець ролі доктора Марка Гріна був широко відомий і до участі в серіалі, адже він встиг знятися в таких фільмах, як "Найкращий стрілець" з Томом Крузом, "Цвинтар домашніх улюбленців". Але саме "Швидка допомога" принесла йому бажану славу і багатство. За перші три сезони актор заробив 35 мільйонів доларів, ставши одним з найбільш високооплачуваних акторів того часу на телебаченні.
У 1994 році Ентоні був уже одружений з візажисткою Жанін Лобелл. Подружжя жило разом 20 років, але в 2015-му пара несподівано розлучилася. Четверо дітей залишилися з мамою. Зараз Жанін навіть популярніша свого екс-чоловіка. Це вона відповідальна за виходи в світ таких зірок, як Ніколь Кідман, Кейт Бланшетт, Меріл Стріп, Наталі Портман і багато інших. Її в Голлівуді люблять.
А ось сам Ентоні знімається зрідка: він погладшав і виглядає значно старшим за свої 56.
Ноа Вайлі (роль Джон Картер)
Майбутній актор закінчив школу в 1989 році, а через рік вже отримав свою першу роль у фільмі "Сліпа віра". Тим не менш, як і багато колег Ноа за серіалом "Швидка допомога", він прославився саме завдяки йому. Роль студента медика Джона Картера стала для актора знаковою, і він, розуміючи це, пропрацював в серіалі 11 сезонів.
Ноа дев'ять років був одружений з гримеркою Трейсі Ворбін, від якої в актора двоє дітей. Зараз він щасливий у шлюбі з актрисою Сарою Велс, вона в 2015 році народила йому дочку.
Зовні Вайлі змінився не сильно, воно і зрозуміло, адже кар'єра актора на "Швидкій допомозі" не закінчилася. Знявшись в фантастичної трилогії "Бібліотекар", Ноа знайшов нове тривале джерело доходу і три роки грав у серіалі "Бібліотекарі". Актора охоче запрошують в кіно, плюс він є художнім продюсером своєї театральної компанії.
Лора Іннес (роль Керрі Вівер)
Роль у "Швидкій" стала для Лори доленосною, хоча й до цього серіалу у її скарбничці було близько десяти картин. Зірка не тільки знімалася в драмі, а й сама зняла 12 серій. Згодом Лора виступила режисером таких медичних серіалів, як "Клініка Сан-Франциско" і "Доктор Хаус", так що з тих пір актриса працює за двома професіями.
Що стосується особистого життя, то тут Лорі пощастило. Свого майбутнього чоловіка – актора Девіда Брісбіна вона зустріла ще в 1987 році. Пара виховує двох дітей.
Зараз у Лорі, як і раніше, можна впізнати доктора Керрі Вівер. Актриса досі носить коротку стрижку, тільки волосся фарбує вже в більш темний рудий колір.
Ерік Ла Салль (роль Пітер Бентон)
Першою роллю актора став фільм з Едді Мерфі "Поїздка в Америку", що вийшов на екрани в 1988 році. На жаль, Еріка режисери не помітили. Наступну роль він отримав лише через два роки, а постійну роботу в "Швидкій допомозі" – ще через чотири роки. Цей проект був, мабуть, найдовшим для Ла Салля.
Його доктор Пітер Бентон фігурував в 171 епізоді. Однак після серіалу актор знову залишився біля розбитого корита. Востаннє Ерік з'являвся на екранах у фільмі "Логан" 2017 року. Тоді ж актор красувався на червоній доріжці в гордій самоті.
Якщо порівнювати Ла Салля з тим підтягнутим хлопцем, яким ми його запам'ятали в "Швидкій допомозі", то він трохи здав. Хоча загалом актор виглядає досить добре.
Джуліанна Маргуліс (роль Керол Гетевей)
До ролі медсестри Джуліанна грала в кримінальних драмах, наприклад, в серіалі "Закон і порядок". Та саме "Швидка допомога" стала для неї путівкою до Голлівуду, адже в проекті актрису помітили і стали запрошувати у велике кіно. Другий знаковою роботою для неї стала "Хороша дружина". За головну роль в цьому серіалі вона двічі удостоювалася премії "Еммі".
Особисте життя в зірки завжди була непростим. З 1991 року по 2003 рік вона зустрічалася з актором Роном Елдардом, з яким познайомилася ще в театральному класі. Але стосунки так і не привели до міцної сім'ї. Заміж Джуліанна вийшла тільки в 2007 році за адвоката Кіта Лібертала.
Зараз актриса щаслива в шлюбі, іноді знімається в кіно і прекрасно виглядає.
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