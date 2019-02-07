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Серіал Школа: Випускний – вийшов новий шокуючий трейлер 3 сезону

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Актори серіалу Школа - фото 1
Актори серіалу Школа

Творці українського серіалу "Школа. Випускний" випустили трейлер третього сезону, який вже незабаром вийде на телеекрани. Дивіться ролик, який шокує вас несподіваними поворотами!

Серіал Школа 3 приготував для шанувальників такі сюжетні несподіванки, яких ніхто не чекав. Школярі прощаються із дитинством та готуються до випускного, але хто ж з ким піде на довгоочікуваний вечір?

Це цікаво: Дата, коли вийде продовження серіалу Школа 3 сезон

У трейлері продовження Школи ми дізналися, що Даня зраджує Ніці з Лолою. Однак незабаром у Лоли спалахують з новою силою почуття до Паші, через що Даня починає її ревнувати. Назар же знаходить нову обраницю, натомість Ася влаштовує з нею бійку. Тим часом Катерина Андріївна з'ясовує стосунки з Максом та Алексом, якого несподівано збиває машина. У директорки школи Дарини Петрівни теж не все гладко: їй погрожують в'язницею.

Дивитися онлайн новий трейлер серіалу Школа 3 сезон:

Дивіться також: Вийшов тизер нового сезону Школа: Випускний

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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