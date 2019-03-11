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Школа: Випускний – 9, 10 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
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Серіал Школа підкорив українців, а 3 сезон під назвою "Випускний" став справжнім хітом телебачення. Одинадцятого березня на каналі "1+1" вийшли 9 і 10 серія стрічки – дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте опис сюжету!
Продовження серіалу Школа: Випускний не припиняє дивувати несподіваними перипетіями – 3 сезон інтригує новими сюжетними поворотами, яких ніхто не чекав!
Увага! Опис сюжету нових серій читайте під відео!
Запевняємо, що сценаристи постаралися на славу, тож свіжі епізоди вас не розчарують.
Серіал Школа 9 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 11-03-2019:
9 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019 – СЮЖЕТ
Лола та Єва проходять кастинг у модельному агенстві, на них чекає фінальна співбесіда. Та про те, що вони обидві пройшли, дівчата дізнаються у самому агентсві.
Журі вирішує, що саме Лола має отримати контракт. Єва, щоб помститися надсилає фото Паші, на якому Лола з Данею цілуються. Паша вирішує розійтися із дівчиною.
Даня теж не може забути того поцілунку. Ніка ж і не підозрює про почуття Дані до Лоли, вона планує щасливе майбутнє разом із коханим.
Дарина пропонує Алексу роботу вчителя англійської у школі. Чоловік погоджується, адже йому потрібна державна робота для отримання візи до США.
Ліза дізнається від мами, що Петя пішов від них. Дівчинка звинувачує у всьому Юлю.
Дарина ж хвилюється за Петра, він не бере трубки та не з'являється вже довгий час.
Алекс освідчується Каті і вона погоджується. Жінка щаслива. Також він пропонує переїзати разом із ним до Америки, але Ніка і слухати про це не хоче, вона захоплена Данею, хоч і радіє за маму.
Єва ж, підглянувши пароль Лолиного телефону, телефонує до модельного агентства від імені Лоли і каже, що не зможе співпрацювати із ними, тому що зламала ногу.
Назар уникає Тані, Ася ж підштовхує його до першого кроку. Школярка не хоче розповідати про вагітність Назару. Вона радіє, що мама і подруги так її підтримують.
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10 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019 – ОПИС СЮЖЕТУ
Лола сподівається помиритися з Пашею. Даня дізнається, що у Єви є компромат. Ніка розповідає йому про освідчення Алекса з мамою та переїзд до Америки. Хлопець переконує дівчину, що не варто жертвувати майбутнім через нього, що вони впораються разом.
Єві ж телефонують із агентства, щоб підписати контракт, але у дівчини річна контрольна, вона розповідає про це мамі.
Старе знайомство Лєри з Едуардом Пилиповичем допомогло уникнути Єві контрольної, проте жінка має заплатити за цю послугу вечерею.
Ліза вляпується у неприємності. Вона скидає інтимне фото знайомому. Тепер він їй погрожує і вимагає гроші, щоб фото не розійшлося по школі.
Дівчина розповідає Соні про це. Та радить їй зізнатися про все батькам.
Ліза звертається до Дарини, щоб знайти батька. Директорка допомагає їй і Петя мчить до школи. Він зрозумів, що сталося і знайшов злочинця, що шантажував доньку. Його було затримано. Дарина ж підтримала Лізу і заспокоювала.
Петро повертається до Дарини, вони зізнаються у коханні один одному.
Катя ж повертає каблучку Максу. Він розуміє, що вона кохає іншого.
Мама Асі зустрічається із батьками Назара та вона розповідає про вагітність. Батько Назара говорить із сином і дізнається, що і Таня вагітна.
Хлопець шокований, вінне знав про вагітність Асі. Мама з татом хочуть, щоб він одружився із Танею, оскільки Ася не хоче такого чоловіка, як він. Натомість вони обіцяють підтримувати дитину матеріально.
Серіал Школа 10 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 11-03-2019:
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