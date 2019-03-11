Школа: Випускний – 9, 10 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал

Серіал Школа підкорив українців, а 3 сезон під назвою "Випускний" став справжнім хітом телебачення. Одинадцятого березня на каналі "1+1" вийшли 9 і 10 серія стрічки – дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте опис сюжету!

Продовження серіалу Школа: Випускний не припиняє дивувати несподіваними перипетіями – 3 сезон інтригує новими сюжетними поворотами, яких ніхто не чекав!

Увага! Опис сюжету нових серій читайте під відео!

Запевняємо, що сценаристи постаралися на славу, тож свіжі епізоди вас не розчарують.

Серіал Школа 9 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 11-03-2019:

9 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019 – СЮЖЕТ

Лола та Єва проходять кастинг у модельному агенстві, на них чекає фінальна співбесіда. Та про те, що вони обидві пройшли, дівчата дізнаються у самому агентсві.

Єва і Лола

Журі вирішує, що саме Лола має отримати контракт. Єва, щоб помститися надсилає фото Паші, на якому Лола з Данею цілуються. Паша вирішує розійтися із дівчиною.

Паша кидає Лолу

Даня теж не може забути того поцілунку. Ніка ж і не підозрює про почуття Дані до Лоли, вона планує щасливе майбутнє разом із коханим.

Ніка з мамою

Дарина пропонує Алексу роботу вчителя англійської у школі. Чоловік погоджується, адже йому потрібна державна робота для отримання візи до США.

Дарина Петрівна

Ліза дізнається від мами, що Петя пішов від них. Дівчинка звинувачує у всьому Юлю.

Ліза

Дарина ж хвилюється за Петра, він не бере трубки та не з'являється вже довгий час.

Петя покинув Юлю

Алекс освідчується Каті і вона погоджується. Жінка щаслива. Також він пропонує переїзати разом із ним до Америки, але Ніка і слухати про це не хоче, вона захоплена Данею, хоч і радіє за маму.

Алекс освідчився Каті

Катя погодилася

Єва ж, підглянувши пароль Лолиного телефону, телефонує до модельного агентства від імені Лоли і каже, що не зможе співпрацювати із ними, тому що зламала ногу.

Єва підставляє Лолу

Назар уникає Тані, Ася ж підштовхує його до першого кроку. Школярка не хоче розповідати про вагітність Назару. Вона радіє, що мама і подруги так її підтримують.

Таня продовжує брехати Назару

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10 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019 – ОПИС СЮЖЕТУ

Лола сподівається помиритися з Пашею. Даня дізнається, що у Єви є компромат. Ніка розповідає йому про освідчення Алекса з мамою та переїзд до Америки. Хлопець переконує дівчину, що не варто жертвувати майбутнім через нього, що вони впораються разом.

Даня з Нікою

Єві ж телефонують із агентства, щоб підписати контракт, але у дівчини річна контрольна, вона розповідає про це мамі.

Єва з мамою

Старе знайомство Лєри з Едуардом Пилиповичем допомогло уникнути Єві контрольної, проте жінка має заплатити за цю послугу вечерею.

Лєра і Едуард

Ліза вляпується у неприємності. Вона скидає інтимне фото знайомому. Тепер він їй погрожує і вимагає гроші, щоб фото не розійшлося по школі.

Ліза

Дівчина розповідає Соні про це. Та радить їй зізнатися про все батькам.

Соня і Ліза

Ліза звертається до Дарини, щоб знайти батька. Директорка допомагає їй і Петя мчить до школи. Він зрозумів, що сталося і знайшов злочинця, що шантажував доньку. Його було затримано. Дарина ж підтримала Лізу і заспокоювала.

Петя і Ліза

Петро повертається до Дарини, вони зізнаються у коханні один одному.

Дарина і Петя

Катя ж повертає каблучку Максу. Він розуміє, що вона кохає іншого.

Катя відмовляє Максу

Мама Асі зустрічається із батьками Назара та вона розповідає про вагітність. Батько Назара говорить із сином і дізнається, що і Таня вагітна.

Батьки розмовляють з Назаром

Хлопець шокований, вінне знав про вагітність Асі. Мама з татом хочуть, щоб він одружився із Танею, оскільки Ася не хоче такого чоловіка, як він. Натомість вони обіцяють підтримувати дитину матеріально.

Серіал Школа 10 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 11-03-2019:

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