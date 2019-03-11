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Школа: Випускний – 9, 10 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал

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Катя зробила вибір - фото 1
Катя зробила вибір

Серіал Школа підкорив українців, а 3 сезон під назвою "Випускний" став справжнім хітом телебачення. Одинадцятого березня на каналі "1+1" вийшли 9 і 10 серія стрічки – дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте опис сюжету!

Продовження серіалу Школа: Випускний не припиняє дивувати несподіваними перипетіями – 3 сезон інтригує новими сюжетними поворотами, яких ніхто не чекав!

Увага! Опис сюжету нових серій читайте під відео!

Запевняємо, що сценаристи постаралися на славу, тож свіжі епізоди вас не розчарують.

Серіал Школа 9 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 11-03-2019:

9 СЕРІЯ СЕРІАЛУ ШКОЛА: ВИПУСКНИЙ 2019 – СЮЖЕТ

Лола та Єва проходять кастинг у модельному агенстві, на них чекає фінальна співбесіда. Та про те, що вони обидві пройшли, дівчата дізнаються у самому агентсві.

Єва і Лола - фото 313413
Єва і Лола

Журі вирішує, що саме Лола має отримати контракт. Єва, щоб помститися надсилає фото Паші, на якому Лола з Данею цілуються. Паша вирішує розійтися із дівчиною.

Паша кидає Лолу - фото 313395
Паша кидає Лолу

Даня теж не може забути того поцілунку. Ніка ж і не підозрює про почуття Дані до Лоли, вона планує щасливе майбутнє разом із коханим.

Ніка з мамою - фото 313387
Ніка з мамою

Дарина пропонує Алексу роботу вчителя англійської у школі. Чоловік погоджується, адже йому потрібна державна робота для отримання візи до США.

Дарина Петрівна - фото 313401
Дарина Петрівна

Ліза дізнається від мами, що Петя пішов від них. Дівчинка звинувачує у всьому Юлю.

Ліза - фото 313388
Ліза

Дарина ж хвилюється за Петра, він не бере трубки та не з'являється вже довгий час.

Петя покинув Юлю - фото 313399
Петя покинув Юлю

Алекс освідчується Каті і вона погоджується. Жінка щаслива. Також він пропонує переїзати разом із ним до Америки, але Ніка і слухати про це не хоче, вона захоплена Данею, хоч і радіє за маму.

Алекс освідчився Каті - фото 313404
Алекс освідчився Каті
Катя погодилася - фото 313403
Катя погодилася

Єва ж, підглянувши пароль Лолиного телефону, телефонує до модельного агентства від імені Лоли і каже, що не зможе співпрацювати із ними, тому що зламала ногу.

Єва підставляє Лолу - фото 313386
Єва підставляє Лолу

Назар уникає Тані, Ася ж підштовхує його до першого кроку. Школярка не хоче розповідати про вагітність Назару. Вона радіє, що мама і подруги так її підтримують.

Таня продовжує брехати Назару - фото 313402
Таня продовжує брехати Назару

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10 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019 – ОПИС СЮЖЕТУ

Лола сподівається помиритися з Пашею. Даня дізнається, що у Єви є компромат. Ніка розповідає йому про освідчення Алекса з мамою та переїзд до Америки. Хлопець переконує дівчину, що не варто жертвувати майбутнім через нього, що вони впораються разом.

Даня з Нікою - фото 313396
Даня з Нікою

Єві ж телефонують із агентства, щоб підписати контракт, але у дівчини річна контрольна, вона розповідає про це мамі.

Єва з мамою - фото 313390
Єва з мамою

Старе знайомство Лєри з Едуардом Пилиповичем допомогло уникнути Єві контрольної, проте жінка має заплатити за цю послугу вечерею.

Лєра і Едуард - фото 313400
Лєра і Едуард

Ліза вляпується у неприємності. Вона скидає інтимне фото знайомому. Тепер він їй погрожує і вимагає гроші, щоб фото не розійшлося по школі.

Ліза - фото 313392
Ліза

Дівчина розповідає Соні про це. Та радить їй зізнатися про все батькам.

Соня і Ліза - фото 313389
Соня і Ліза

Ліза звертається до Дарини, щоб знайти батька. Директорка допомагає їй і Петя мчить до школи. Він зрозумів, що сталося і знайшов злочинця, що шантажував доньку. Його було затримано. Дарина ж підтримала Лізу і заспокоювала.

Петя і Ліза - фото 313398
Петя і Ліза

Петро повертається до Дарини, вони зізнаються у коханні один одному.

Дарина і Петя - фото 313394
Дарина і Петя

Катя ж повертає каблучку Максу. Він розуміє, що вона кохає іншого.

Катя відмовляє Максу - фото 313407
Катя відмовляє Максу

Мама Асі зустрічається із батьками Назара та вона розповідає про вагітність. Батько Назара говорить із сином і дізнається, що і Таня вагітна.

Батьки розмовляють з Назаром - фото 313411
Батьки розмовляють з Назаром

Хлопець шокований, вінне знав про вагітність Асі. Мама з татом хочуть, щоб він одружився із Танею, оскільки Ася не хоче такого чоловіка, як він. Натомість вони обіцяють підтримувати дитину матеріально.

Серіал Школа 10 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 11-03-2019:

Дивіться також: 7 і 8 серія нового сезону Школи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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