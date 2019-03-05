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Школа: Випускний – 3, 4 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал
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Український серіал Школа повернувся, і 3 сезон під назвою "Випускний" вже підкорив глядачів. 5 березня на каналі "1+1" вийшли 3 і 4 серія телеісторії про підлітків. Дивіться онлайн, що сталося в них!
Понад півроку українці чекали на продовження серіалу Школа: Випускний, тож прем'єра 3 сезону зібрала біля екранів тисячі шанувальників. Дізнайтеся, чим здивували нові серії!
Дивіться також: 1 і 2 серія нового сезону Школи
Повірте, сценаристи постаралися на славу, тож ви точно не передбачали такі сюжетні повороти.
3 СЕРІЯ ШКОЛИ: ВИПУСКНИЙ 2019
Двоюрідна сестра Лоли Єва вливається у колектив, задля цього вона обманює нових однокласниць про своє минуле.
Тим часом Назар зустрічається із Танею, тож Ася намагається відвоювати хлопця і помститися дівчині. Вона цупить сукню Тані, поки у неї урок фізкультури, та викидає її у смітник.
Таня ж не дає себе образити і йде до Дарини. Вона розповідає директорці, що разом із платтям Ася нібито вкрала її золотий браслет. Дарина викликає батьків до школи. Про це дізнається Ася і вирішує розібратися по-своєму. Дівчата влаштовують бійку у коридорі, але брехня Тані випливає на поверхню, коли браслет випадає із її кишені.
Конфлікт виграла Ася, проте у битві за Назара, схоже, перемогу здобуває таки Таня.
Тітка Лєра у шкільній їдальні зустрічає Єдуарда Пилиповича. Виявляється, той закоханий у неї ще зі шкільних часів. Жінка почуваєся некомфортно через свою теперішню роботу.
Ніка ж просить Лолу прикрити її перед мамою, щоб вона могла нарешті провести ніч із Данею. Та у квартирі Лоли знову вечірка п'яниць і вона дзвонить Каті з проханням переночувати, цим самим підставляючи Ніку.
Катя застає Даню із донькою на квартирі у романтичній атмосфері, але знаходить компроміс.
Алекс ж намагається знайти рішеня, аби Марк був разом із ним. Та поки батько Мері має переваги.
Серіал Школа 3 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 05-03-2019:
4 серія серіалу Школа: Випускний 2019
Лікування Тохи обходиться сім'ї дорого, його батьки шукають фінансової підтримки, та хлопець не хоче такої допомоги. Юля консультується з Катею щодо благодійних фондів, аби знайти гроші на ліки. Петя теж знайшов підробіток.
Лола хоче допомогти Тосі та підняти статистику блогу. Вона викладає відео, де пропонує побачення із нею на мегавечірці тому, хто заплатить найбільше. Та за допомогою Тані про це дізнається керівництво школи, якому не сподобався такий формат благодійної акції і дівчина повинна видалити відео. Та все ж знайшовся дуже щедрий покупець і дівчина змушена виконати умови.
Паша хвилюється за Лолу і проводжає її на вечірку. Та біля входу із надією купити квиток на місці він натрапляє на Богдана. Той помстився йому за минулу зустріч. Паша залишився непритомним на вулиці, поки Лола була всередині, та на щастя Даня побачив Пашу та допоміг йому.
Лола ж у клубі зрозуміла, що чоловік, який купив побачення із нею, розраховує на більше. На щастя, у закладі був Богдан і він заступився за дівчину.
Лола дізнається, що Паша у лікарні і їде до нього. Між ними прокидаються старі почуття і вони цілуються. Лола розуміє, що він єдиний, хто її підтримує.
Тим часом Катя вагається, який вибір їй потрібно зробити. Макс має намір освідчитися жінці за романтичною вечерею, але Алекс просить терміново приїхати Катю до парку, де теж хоче попросити її руки.
Схвильована дзвінком Катя мчить до Алекса. Та чоловіка на дорозі збив Богдан, зникнувши із місця події. Катя шокована побаченим.
Тоха ж не витримавши, вчинив спробу самогубства. Батьки у розпачі, швидка намагається врятувати хлопця. Та чи вдасться...
Даня зрозумів, що Ніка дуже дорога йому. Дівчина теж зізнається у своїх почуттях, вони проводять романтичний вечір удвох.
Оох, перепитії не вщухають! Стежте разом із нами!
Серіал Школа 4 серія 3 сезон – дивитися відео онлайн від 05-03-2019:
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