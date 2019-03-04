Школа: Випускний – 1, 2 серія 3 сезон: дивитись онлайн серіал

Серіал Школа повернувся! Прем'єрні 1 та 2 серія української стрічки вийшли 4 березня на каналі "1+1". Дивіться онлайн, чим розпочався 3 сезон під назвою "Випускний"!

Довгоочікувана прем'єра серіалу "Школа 3" змусила глядачів із перших хвилин хвилюватися за улюблених героїв. Чим завершилася пожежа в кінотеатрі, яка сталася вкінці попереднього сезону? Які стосунки в школярів, що вже перейшли в 11 клас? Чи зможуть дорослі розібратися в своїх почуттях?

УВАГА: опис сюжету дебютних серій читайте під відео!

Відповіді на ці питання та інші дізнавайтеся просто зараз! Повірте, сценаристи постаралися на славу, тож ви точно не передбачали такі сюжетні повороти.

Серіал Школа 1 і 2 серія 3 сезон – дивитись відео онлайн від 04-03-2019:

1 серія серіалу Школа: Випускний 2019

Сюжет: Похід одинацятикласників до кінотеатру завершився фатально. Дарині вдалося врятувати їх та, ризикуючи власною дитиною, вона спішить рятувати Антона. У результаті "швидка" забирає їх обох із місця події непритомними, вони у важкому стані.

Тим часом Паша, вдаривши Богдана, забирає Лізу із собою, він засмучений вчинком Ніки. Дівчина хотіла пояснити йому свої почуття, та він побачив достатньо. Катя ж хвилюється за Ніку, втрачаючи свідомість через страх, що донька може бути ще у кінотеатрі. Коли ж Ніка дізнається, що сталося, то мчить у лікарню до мами та однокласників.

Важкий стан Дарини стабілізувався, вона отямилася, та Юля дізнається про її вагітність від Петі і погрожує в'язницею за ситуацію в кінотеатрі. Петя ж розгублений, адже Антон на операційному столі із травмою хребта, а Дарина у важкому стані із його ще ненародженою дитиною.

Натомість батьки школярів хочуть подякувати директорці за порятунок дітей...

2 серія серіалу Школа: Випускний 2019

Опис сюжету: Минає півроку... За цей час бабуся Лоли помирає, а Катя та Ніка підтримують її. Тепер дівчата стали як сестри. Хто б міг подумати! Паша професійно займається футболом у клубі "Динамо".

Тосі ж менше пощастило. Після тривалого лікування його хребет повністю не відновився, хлопцю потрібно поки бути у візку. Та у перший день школи Тоха намагається пересуватись на милицях. Погляди оточуючих його пропалюють, він відштовхує Соню, боне хоче бути тягарем для дівчини і бачити її співчутливий погляд.

Дарину ж допитують за справою пожежі, слідчий намагається запроторити і її до в'яниці, адже охоронець та інша вчителька вже відбувають свій термін. Проте Петя допомагає Дарині: він знищує записи із камер спостереження, тож прямих доказів проти жінки немає.

Назар у себе вдома влаштовує вечірку. Зранку, щоб батьки не побачили, Ася прибирає сама, а хлопець грає відеоігри. Однак Назара дістають ревнощі дівчини і він вирішує розійтися. Ася ж не засмучується, бо впевнена, що Назар прибіжить до неї.

До Лоли ж приїздить тітка разом із сім'єю. Її дворідна сестра Єва тепер ходитиме разом із нею до школи, а тітка буде працювати у шкільній їдальні. Лола ж обурена такою ситуацією, адже тітка Лєра жодного разу її не провідувала, не допомагала, навіть на похорон до бабусі не прийшла. Вона сподівається, що скоро вони поїдуть, та це в їхні плани не входить. Вітчим Єви та чоловік тітки влаштовує застілля на квартирі із своїми друзями-п'яницями.

Даня ж тим часом уклав угоду із батьком: він працюватиме барменом і житиме окремо, а хлопець, у свою чергу, ходитиме до школи та гарно здасть іспити. Даня через нічні зміни прогулює уроки і Катя повідомляє про це Макса.

Тим часом Алекс повертається додому, та його тут чекає сюрприз. Батько Мері не хоче, аби він виховував онука. Він робить усе, аби Алекс не отримав грінкарту. Алексу потрібна моральна підтримка і він просить Катю піти разом із ним до бару. Проте не тільки він хоче уваги Каті...

У барі вони зустрічають Ніку з Данею. Катя обурена поведінкою Ніки, та довіряє доньці і дає можливість самостійно усе вирішити. Ніка з Данею ідуть з бару додому, щоб підготуватися до іспитів.

Перший день Тохи у школі пройшов не надто успішно. Після уроків йому було складно зійти сходами і він упав. Через це йому знову потрібно пройти курс терапії і можливість знову ходити стає малоімовірною. Хлопець відчуває себе тягарем для сім'ї.

Ооох, режисери не перестають нас дивувати. Дивіться наступні серії разом із нами!

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