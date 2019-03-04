Анна Трінчер - Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа

Актриса мегапопулярного серіалу "Школа" Анна Трінчер випустила кліп на пісню "Школа". Відеоробота присвячена усім старшокласникам, на яких очікує випускний. Слухайте пісню, яка стане саундтреком усіх випускних країни!

Кліп на пісню "Школа" знімався у тій же школі, де й створювався серіал. На знімальний майданчик вона запросила зірок "Школи".

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Сама Анна наголосила, що відеороботу вона присвячує серіалу, а також тим, з ким вона знімалася в ньому.

Цю пісню я присвячую серіалу та всім, хто створював "Школу" разом з нами. Стрічка змінила не тільки моє життя, але і всіх інших акторів. Ми вперше на українському телебаченні відкрито та чесно показали проблеми підлітків, на які дорослі часто не звертають увагу, – зазначила Анна Трінчер.

Також вона додала, що серіал допоміг розплющити більшості батьків очі, адже вони вважають, що їхні діти у 11 класі бавляться машинками та ляльками, але це зовсім не так.

Дивіться онлайн відео Анна Трінчер – Школа:

Текст і слова пісні "Школа"

Останні хвилини

І кожен піде ....

У свій загадковий шлях де мрії збуваються

Ще вчора дитина ти

А завтра твій день

Вже так по-дорослому той день починається

Брідж:

Згадати що є....кожному своє

Але є що так нас всіх об'єднує

Коридори школи .... спогади приколи,

І перше кохання і трабли навколо

Але ті часи такі незабутні

І ми в останнє в тому залі присутні

А завтра кожен піде до своєї мети

Приспів :

Я буду сумувати за тобою

- Школа....

Це не повернеться вже ніколи ....

Іду в життя доросле за метою

- Школа.....

все що дала ти я візьму с собою (2 рази)



В твоїй голові стільки різних думок

Але лиш одна визначає ким станеш ти

Це думка про те як зробити цей крок

Щоб не зупинитись за мить до своєї мети

Брідж:

Згадати що є....кожному своє

Але є що так нас всіх об'єднує

Коридори школи .... спогади приколи,

І перше кохання і трабли навколо

Але ті часи такі незабутні

І ми в останнє в тому залі присутні

А завтра кожен піде до своєї мети

Приспів:

Я буду сумувати за тобою

- Школа....

Це не повернеться вже ніколи ....

Іду в життя доросле за метою

- Школа.....

все що дала ти я візьму с собою (2 рази)

Тепер ми знаємо, яка пісня буде лунати на всіх випускних вечорах країни!

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