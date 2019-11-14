Серіал Повернення 7, 8 серія: дивитись онлайн напружений фінал драми

На каналі "Україна" завершився серіал "Повернення", який підкорив українських глядачів напруженим сюжетом та несподіваними поворотами. Дивіться онлайн фінальні 7 і 8 серії та дізнайтесь, що сталось у них!

Український серіал "Повернення" розповідає про долю двох рідних сестер. Змалечку Маша і Лялька Жукові були дуже різними: Маша звикла всім допомагати та наполегливо працювати, а її молодша сестра завжди була улюбленицею батьків та переймалась хіба що завоюванням чоловічих сердець.

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Однак саме Маші пощастило знайти своє щастя: на неї звернув увагу відомий спортсмен Олег Томілін. Наперекір батькам закохані вирішили побратись, але спільне життя новоспеченого подружжя перетворилось на пекло. Проблеми зі здоров'ям, нещасні випадки, непорозуміння на роботі...

Маша не здогадувалась, звідки ж беруться всі біди та неприємності. Вона й подумати не могла, що до цього причетна її рідна сестра, яка оселилась в їхньому домі. Ляля намагається відбити Олега та заради своєї мети запроторює Машу в психлікарню. Дізнайтесь, які перипетії стались у фінальних серіях!

Дивитись онлайн серіал ПОВЕРНЕННЯ 7 СЕРІЯ від 14-11-2019:

Дивитись онлайн фінал серіалу ПОВЕРНЕННЯ 8 СЕРІЯ від 14-11-2019:

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