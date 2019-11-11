Серіал Повернення 1, 2 серія: дивитись онлайн нову українську драму

На каналі "Україна" стартував новий серіал "Повернення", який має всі шанси стати черговим хітом телебачення. Дивіться онлайн прем'єрні 1 і 2 серію та дізнайтесь, що трапилось у них!

У центрі сюжету серіалу "Повернення" – рідні сестри Маша і Лялька. Маша звикла всім допомагати і не вимагати багато чого, адже дівчина змалку знає, що любов потрібно заслужити. А от її молодша сестра Лялька має геть інший характер: красуня завжди була улюбленицею батьків та підкорювачкою чоловічих сердець.

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Та саме Маші пощастило знайти своє щастя: одного разу на неї звернув увагу відомий спортсмен Олег Томілін. Всупереч бажанню батьків, закохані вирішили побратись, але спільне життя новоспеченого подружжя перетворюється на пекло... Біди і неприємності йдуть одна за одною, і все це закінчується трагедією. Дізнайтесь, які перипетії стались у прем'єрних серіях стрічки!

Дивитись онлайн серіал ПОВЕРНЕННЯ 1 СЕРІЯ від 11-11-2019:

Дивитися онлайн серіал ПОВЕРНЕННЯ 2 СЕРІЯ від 11-11-2019:

Відзначимо, що ролі в серіалі виконують актори: Катерина Гулякова, Зоряна Марченко, Михайло Гаврилов, Яніна Студіліна, Анатолій Котеньов, Ольга Сумська, Олександр Наумов, Борис Георгієвський, Інна Капінос, Олександр Кобзар, Анастасія Цимбалару, Павло Москаль, Олексій Нагрудний, Олег Савкін і багато інших.

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