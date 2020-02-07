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Серіал Не відпускай на 1+1: дата виходу і графік серій мелодрами

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серіал "Не відпускай" від 1+1 - фото 1
серіал "Не відпускай" від 1+1

Мелодрама "Не відпускай" – український серіал на телеканалі 1+1, прем'єра відбудеться на початку лютого. Читайте далі та дізнайтесь, коли телеканал покаже глядачам перші серії, скільки буде епізодів та який сюжет підготували сценаристи серіалу.

"Не відпускай" – це зворушлива історія про нещасне кохання, яке не залежить лише від двох, а на яке вливають сторонні чинники, обставини та люди.

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Дата виходу серіалу "Не відпускай" на 1+1

  • Коли: 8 лютого (субота) на 1+1video, 10 лютого (понеділок) о 20:45 на телеканалі 1+1
  • Де: 1+1
  • Жанр: мелодрама
Серіал Не відпускай на 1+1: дата виходу і графік серій мелодрами - фото 384586

Про серіал "Не відпускай"

Сюжет. Макс та Рита знаходять один одного посеред раю на землі – це найромантичніша місцина для двох закоханих. Попри те, що хлопець закоханий у дівчину, у нього з'являється супротивник. Минуло понад 10 років, пройшов їх спільний випускний зі школи, аж ось у місто повертається той самий Ігор. Тепер він успішний бізнесмен, який хоче зробити яхт-клуб попри берег річки у рідному селі. Жителі проти цього, але Ігор не налаштований здатися. А ще він має план – підкорити Риту. Тож кому з героїв серіалу вийде віднайти істинне щастя у любовному трикутнику?

Серіал Не відпускай на 1+1: дата виходу і графік серій мелодрами - фото 384585

Офіційний трейлер серіалу "Не відпускай"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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