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Серіал Найгірша подруга на 1+1: дата виходу і розклад серій

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серіал Найгірша подруга

Український телесеріал "Найгірша подруга" стартує на 1+1. Дізнайтесь, коли телеканал покаже глядачам новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу.

Серіал "Найгірша подруга" – мелодрама про дружбу/ворогування, помсту та спроби змінити своє життя навіть тоді, коли тобі вставляють палки в колеса.

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Дата виходу серіалу "Найгірша подруга" на 1+1

  • Коли: 3 лютого (понеділок) о 20:45
  • Де: 1+1
  • Кількість серій: 8
  • Жанр: мелодрама
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Графік серій серіалу "Найгірша подруга"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 60 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі 1+1 з понеділка 3 лютого. Глядачам підготували 8 серій про жіночу дружбу та любовний трикутник. Дивіться серіал "Найгірша подруга" з 3 лютого!

Серіал Найгірша подруга на 1+1: дата виходу і розклад серій - фото 383235

Сюжет серіалу "Найгірша подруга"

У центрі сюжету – життєві перипетії Вікторії. Вона талановитий кондитер, а ще у неї фінансові труднощі. Дівчина шукає роботу за фахом, подає своє резюме у велику кондитерську компанію на посаду технолога. Виявляється, що там працює її шкільна подруга на керівній посаді, яка побачила резюме і вирішує влаштувати Віку в компанію не технологом, а секретарем. Це зовсім не те, чого очікувала Віка, але такий шанс не можна упускати. Вона погоджується попрацювати секретарем і сподівається себе проявити з кращого боку, а далі перейти на посаду технолога.

Вікторія прагне швидко налагодити своє становище, розібратися з усіма боргами та займатися улюбленою справою – кондитерським мистецтвом. На шляху до бажаного та омріяного успіху дівчині доводиться витримувати знущання колишньої шкільної подруги Марини, на яку вона тепер працює.

Згодом доля зводить Вікторію з Олександром, молодим та гарним чоловіком. Він – виконавчий директор успішної компанії та представник заможних кіл. Вікторія помилково думає, що Олександр звичайний клерк, й починає закохуватися в нього.

Серіал Найгірша подруга на 1+1: дата виходу і розклад серій - фото 383236

Акторський склад серіалу "Найгірша подруга"

У серіалі "Найгірша подруга" основні ролі зіграли такі талановиті актори:

  • Клавдія Дрозд
  • Андрій Фединчик
  • Дар'я Легейда
  • Дмитро Усов
  • Олена Стефанська
  • Оксана Сташенко

Офіційний трейлер серіалу "Найгірша подруга"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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