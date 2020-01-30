Серіал Найгірша подруга на 1+1: дата виходу і розклад серій

Український телесеріал "Найгірша подруга" стартує на 1+1. Дізнайтесь, коли телеканал покаже глядачам новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу.

Серіал "Найгірша подруга" – мелодрама про дружбу/ворогування, помсту та спроби змінити своє життя навіть тоді, коли тобі вставляють палки в колеса.

І ще: Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ

Дата виходу серіалу "Найгірша подруга" на 1+1

Коли: 3 лютого (понеділок) о 20:45

(понеділок) о Де: 1+1

Кількість серій : 8

: Жанр: мелодрама

Графік серій серіалу "Найгірша подруга"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 60 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі 1+1 з понеділка 3 лютого. Глядачам підготували 8 серій про жіночу дружбу та любовний трикутник. Дивіться серіал "Найгірша подруга" з 3 лютого!

Сюжет серіалу "Найгірша подруга"

У центрі сюжету – життєві перипетії Вікторії. Вона талановитий кондитер, а ще у неї фінансові труднощі. Дівчина шукає роботу за фахом, подає своє резюме у велику кондитерську компанію на посаду технолога. Виявляється, що там працює її шкільна подруга на керівній посаді, яка побачила резюме і вирішує влаштувати Віку в компанію не технологом, а секретарем. Це зовсім не те, чого очікувала Віка, але такий шанс не можна упускати. Вона погоджується попрацювати секретарем і сподівається себе проявити з кращого боку, а далі перейти на посаду технолога.

Вікторія прагне швидко налагодити своє становище, розібратися з усіма боргами та займатися улюбленою справою – кондитерським мистецтвом. На шляху до бажаного та омріяного успіху дівчині доводиться витримувати знущання колишньої шкільної подруги Марини, на яку вона тепер працює.

Згодом доля зводить Вікторію з Олександром, молодим та гарним чоловіком. Він – виконавчий директор успішної компанії та представник заможних кіл. Вікторія помилково думає, що Олександр звичайний клерк, й починає закохуватися в нього.

Акторський склад серіалу "Найгірша подруга"

У серіалі "Найгірша подруга" основні ролі зіграли такі талановиті актори:

Клавдія Дрозд

Андрій Фединчик

Дар'я Легейда

Дмитро Усов

Олена Стефанська

Оксана Сташенко

Офіційний трейлер серіалу "Найгірша подруга"

До теми: Де дивитися українські канали онлайн: список безкоштовних платформ