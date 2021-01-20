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Серіал Люпен б'є рекорди переглядів: про що нова стрічка від Netflix
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Початок 2021 року ознаменувався гучною прем'єрою серіалу "Люпен" на стрімінговій платформі Netflix. Французькій стрічці пророкують друге місце в рейтингу найпопулярніших серіалів платформи.
Очікується, що протягом перших 28 днів французька стрічка з Омаром Сі в головній ролі збере понад 70 мільйонів переглядів на платформі. Серіал стартував 8 січня і вже зайняв перше місце у TОП 10 Netflix у Бразилії, В'єтнамі, Аргентині, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі, Нідерландах, Швеції та на Філіппінах.
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За прогнозами Netflix, "Люпен" стане другим за популярністю серіалом після Відьмака, який коли-небудь транслювався на платформі. При цьому наголошується, що підрахунки сервісу є специфічними і враховують будь-якого підписника, який дивився хоча б дві хвилини контенту.
"Люпен" – дивіть трейлер серіалу онлайн:
Сюжет серіалу "Люпен"
Головний герой стрічки – невловимий темношкірий злочинець Ассан Діоп, який живе у сучасній Франції. Його відмінні риси – вміння перевтілюватися, змінювати зовнішність і характер. Також Ассан від природи має гострий розум і талант детектива, який він демонструє, легко відгадуючи складні загадки. Хлопець шанувальник книжкового героя Арсена Люпена і хоче стати його послідовником.
Життя темношкірого хлопця змінилася, коли 25 років тому його батька підставили представники багатої сім'ї і звинуватили в тому, чого він не робив. Чоловік не зміг витримати цього і помер. Тоді син затаїв образу і вирішив, що виросте і помститься за нього.
Одного разу талановитий розбійник розробляє складний план, щоб викрасти знамениту на весь світ музейну цінність, яка ретельно охороняється. Разом зі своїми товаришами він продумує різні збіги обставин, кожен крок та інші незначні деталі, щоб задумане пограбування не скінчилася провалом.
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