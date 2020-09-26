Серіал Любов з ароматом кави 1 сезон: дивитися онлайн всі серії 2020

Завершився 1 сезон українського серіалу Любов з ароматом кави. Пропонуємо вам переглянути всі серії романтичної історії ще раз! Дивіться онлайн відео Любов з ароматом кави на сайті Радіо МАКСИМУМ!

Серіал "Любов з ароматом кави" стартував на українському телебаченні наприкінці вересня 2020-го і глядачам показували 4 серії. Фінальна серія телеісторії від СТБ вийшла на екрани 25 вересня.

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Якщо ви проґавили перший сезон "Любов з ароматом кави" або ж хочете переглянути всі улюблені епізоди ще раз – вмикайте нашу добірку, де зібрані всі серії української стрічки, яка стала неймовірно успішною та популярною серед глядачів.

Сюжет. Це історія красуні Алі. Вона мати-одиначка, яка працює баристою та виховує сина, якому 5 років. Її колишній хлопець покинув дівчина сам на сам з маленькою дитиною. Дівчина довго нікого не підпускала до себе, поки не зустріла мажора Гошу. І вперше за тривалий час подумала, що він – саме той чоловік, з яким можна крокувати по життю легко і просто. Але Гоша кидає Алю. У цей час вона зустрічає його друга Костю, який пропонує їй угоду: зіграти роль його нестерпної, безцеремонної нареченої, щоб сім'я і не думала про одруження Кості. Але все йде не за планом…

Серіал Любов з ароматом кави – дивитися онлайн 1 сезон:

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