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Любов з ароматом кави: дата виходу і графік серій нового серіалу
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Скоро відбудеться прем'єра нового українського серіалу "Любов з ароматом кави". Старт нової картини припадає на кінець вересня. Дізнайтесь, коли телеканал СТБ покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Любов з ароматом кави".
Серіал "Любов з ароматом кави" – це неймовірна історія кохання з присмаком кавових зерен, яка не залишить глядачів байдужим. В основі сюжету – випадкове кохання, проте сповнене справжніх почуттів.
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Дата виходу серіалу "Любов з ароматом кави" на СТБ
- Коли: 25 вересня (п'ятниця) о 19:00
- Де: СТБ
- Кількість епізодів: 4 серії
- Жанр: мелодрама
Графік серій серіалу "Любов з ароматом кави"
Хронометраж кожної серії буде приблизно 40 хвилин. Всі нові серії покажуть на телеканалі СТБ в п'ятницю за один день з 19:00 до 23:00. Глядачам підготували 4 серії. Дивіться серіал "Любов з ароматом кави" 25 вересня!
Сюжет серіалу "Любов з ароматом кави"
У центрі сюжету історія красуні Алі. Вона мати-одиначка, яка працює баристою та виховує сина, якому 5 років. Її колишній хлопець покинув дівчина сам на сам з маленькою дитиною. Дівчина довго нікого не підпускала до себе, поки не зустріла мажора Гошу. І вперше за тривалий час подумала, що він – саме той чоловік, з яким можна крокувати по життю легко і просто. Але Гоша кидає Алю. У цей час вона зустрічає його друга Костю, який пропонує їй угоду: зіграти роль його нестерпної, безцеремонної нареченої, щоб сім'я і не думала про одруження Кості. Але все йде не за планом…
Акторський склад серіалу "Любов з ароматом кави"
Продюсер проєкту – Галина Балан-Тімкіна. Режисер-постановник – Олег Туранський. Головні ролі у серіалі "Любов з ароматом кави" зіграли такі талановиті актори:
- Дана Абизова
- Тимофій Каратаєв
- Олександр Соколов
- Наталя Васько
- Ірина Мельник та інші
Офіційний трейлер серіалу "Любов з ароматом кави"
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