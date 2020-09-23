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Любов з ароматом кави: дата виходу і графік серій нового серіалу

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Любов з ароматом кави - фото 1
Любов з ароматом кави

Скоро відбудеться прем'єра нового українського серіалу "Любов з ароматом кави". Старт нової картини припадає на кінець вересня. Дізнайтесь, коли телеканал СТБ покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Любов з ароматом кави".

Серіал "Любов з ароматом кави" – це неймовірна історія кохання з присмаком кавових зерен, яка не залишить глядачів байдужим. В основі сюжету – випадкове кохання, проте сповнене справжніх почуттів.

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Любов з ароматом кави: дата виходу і графік серій нового серіалу - фото 427017

Дата виходу серіалу "Любов з ароматом кави" на СТБ

  • Коли: 25 вересня (п'ятниця) о 19:00
  • Де: СТБ
  • Кількість епізодів: 4 серії
  • Жанр: мелодрама

Графік серій серіалу "Любов з ароматом кави"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 40 хвилин. Всі нові серії покажуть на телеканалі СТБ в п'ятницю за один день з 19:00 до 23:00. Глядачам підготували 4 серії. Дивіться серіал "Любов з ароматом кави" 25 вересня!

Любов з ароматом кави: дата виходу і графік серій нового серіалу - фото 427015

Сюжет серіалу "Любов з ароматом кави"

У центрі сюжету історія красуні Алі. Вона мати-одиначка, яка працює баристою та виховує сина, якому 5 років. Її колишній хлопець покинув дівчина сам на сам з маленькою дитиною. Дівчина довго нікого не підпускала до себе, поки не зустріла мажора Гошу. І вперше за тривалий час подумала, що він – саме той чоловік, з яким можна крокувати по життю легко і просто. Але Гоша кидає Алю. У цей час вона зустрічає його друга Костю, який пропонує їй угоду: зіграти роль його нестерпної, безцеремонної нареченої, щоб сім'я і не думала про одруження Кості. Але все йде не за планом…

Любов з ароматом кави: дата виходу і графік серій нового серіалу - фото 427016

Акторський склад серіалу "Любов з ароматом кави"

Продюсер проєкту – Галина Балан-Тімкіна. Режисер-постановник – Олег Туранський. Головні ролі у серіалі "Любов з ароматом кави" зіграли такі талановиті актори:

  • Дана Абизова
  • Тимофій Каратаєв
  • Олександр Соколов
  • Наталя Васько
  • Ірина Мельник та інші

Офіційний трейлер серіалу "Любов з ароматом кави"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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