Поїздка в Америку 2: дивіться трейлер продовження комедії з Едді Мерфі

Пам'ятаєте стару добру комедію Поїздка в Америку? Якщо вам вона припала до душі, так само як і нам, раді повідомити: незабаром вийде друга частина стрічки!

Amazon Prime підхопив реліз продовження хітової класики Поїздка в Америку 2. Крейг Брюер зняв фільм за сценарієм Беррі В. Блауштейна і Девіда Шеффілда.

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Нещодавно коронований король Замундії, Акім і його довірена особа Семмі вирушають в абсолютно нову веселу пригоду, в якій вони перетинають земну кулю від своєї великої африканської країни до району Квінса, Нью-Йорк: там, де все почалося.

Джеймс Ерл Джонс і Пол Бейтс повернуться до своїх ролей короля Джаффа Джоффера і Охі. Вони возз'єднаються на знімальному майданчику з принцом Акімом у виконанні Едді Мерфі і Арсеніо Холом в ролі Семмі. Веслі Снайпс (Блейд) зіграє заклятого ворога Акіма, Генерала Іззі, правителя сусідньої країни, що межує із Замундією.

Прем'єра фільму відбудеться 5 березня 2021 року.

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