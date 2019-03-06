Серіал Кріпосна: всі актори і ролі 1 сезону – біографії і фото

Український серіал Кріпосна 2019 став хітом телебачення! 1 сезон вже стартував, тож ми знаємо, які актори отримали ролі у драмі. Розповідаємо про повний акторський склад серіалу від СТБ.

Серіал Кріпосна одразу підкорив українців, відтак, його актори стали народними улюбленцями. При цьому акторський склад стрічки не повністю зірковий: можна сміливо заявити, що в українській кіноіндустрії з'явилися нові зірки. Пропонуємо вам познайомитися з ними ближче.

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Головні актори серіалу Кріпосна

До вашої уваги коротка біографія та фото головних героїв драми.

Катерина Ковальчук (роль – кріпосна Катя Вербицька)

Катерина Ковальчук у ролі кріпосної

Вік : 26 років

: 26 років Рідне місто : Санкт-Петербург

: Санкт-Петербург Професія: акторка театру і кіно​

​У серіалі грає – кріпосну, яку виховали у дворянському домі як справжню даму, Катю Вербицьку. Сюжет мелодрами зачіпає людські переживання, розповідає про гніт кріпаків і боротьбу за заборонену любов. Її персонаж – 18-річна Катерина Вербицька, яка належить багатим поміщикам Червінським. Дівчина отримала виховання нічим не гірше, ніж у дворян. Але попри розум і красу, вона лише чужа власність. Героїні Катерини Ковальчук в серіалі "Кріпосна" доведеться дізнатися про жорстокість світу ХІХ століття і поборотися за власну свободу.

Катерина Ковальчук

Катерина Ковальчук виросла в маленькому містечку і навіть думати не могла про популярність. Одного разу життя Катерини змінилося до невпізнання – талановита красуня вступила до театрального інституту. Успіх до неї прийшов швидко. Близько 100 актрис пробувалися на роль головної героїні костюмованої драми "Кріпосна". Але вона дісталася саме Катерині Ковальчук. Після того головну актрису костюмованої мелодрами "Кріпосна" запросили зніматися в Голлівуді.

Олексій Яровенко (роль – Олексій Косач)

Олексій Яровенко в ролі Олексія Косача

Вік : 31 рік

: 31 рік Рідне місто : Мінськ

: Мінськ Професія: актор театру і кіно

У серіалі грає – Олексія Косача, благородного дворянина. Його герой закохується в кріпосну Катерину Вербицьку, не підозрюючи, що вона невільниця. Олексій – герой Кримської війни. Хлопець дуже принциповий, з сильним характером. Йому вдається легко здійснювати благородні вчинки.

Олексій Яровенко

Актор серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко народився і виріс в Мінську. Ще в юності майбутній артист займався професійним футболом і навіть не замислювався про творчу професію. Тільки заняття в студентському театрі відкрили в ньому талант до гри на сцені.

Пізніше Олексій закінчив Білоруську державну академію мистецтв і після навчання почав активно зніматися в різних проектах. Крім театру і кіно Олексій займається музикою. У нього є власна блюз-група "Бенд Олексія Яровенка". Хлопець одружений з актрисою Ольгою Короповою.

Станіслав Боклан (роль – Петро Червінський)

Станіслав Боклан в ролі Петра Червінського

Вік : 59 років

: 59 років Рідне місто : Брусилів, Житомирська область

: Брусилів, Житомирська область Професія: актор театру і кіно

У серіалі грає – багатого і жорстокого поміщика Петра Червінського, нещадного до кріпаків і до своєї сім'ї. Саме йому належить головна героїня – кріпосна Катерина Вербицька. Пан Червінський – надзвичайно складний та сильний. Від нього можна очікувати чого завгодно.

Станіслав Боклан

Справжній улюбленець публіки, Станіслав Боклан, зіграв чимало неймовірних ролей в кіно і театрі. Після школи юнак працював на заводі "Кристал". Згодом він закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Стасу надали звання заслуженого артиста України за значний особистий внесок у культурний розвиток України, а пізніше – народного артиста. Станіслав Боклан одружений зі своєю колегою, актрисою Київського академічного молодого театру, Наталією Кленіною. Чоловік має двох дітей – сина Кирила і доньку Марію.

Ольга Сумська (роль – Софія Косач)

Ольга Сумська в ролі Софії Станіславівни

Вік : 52 роки

: 52 роки Рідне місто : Львів

: Львів Професія: телеведуча, акторка театру і кіно

У серіалі грає – ніжну і розумну мати великого сімейства Софію Косач. Жінка – вдова дворянина з давнього знатного роду, який завжди вірою і правдою служив імператорові. Чоловік Софії помер сім років тому. Жінка залишилася одна з трьома дітьми на руках. Вона ніжно любила чоловіка і вдруге заміж так і не вийшла, хоча претенденти на її руку і серце знаходилися. Софія – душевна особа, яка не звикла помічати в людях злі наміри.

Ольга Сумська

Актриса і народна артистка України Ольга Сумська ще в юності проводила час в театрі й виросла за його лаштунками. Справжня зіркова роль дісталася красуні в культовому серіалі "Роксолана – полонянка султана". Першим чоловіком Ольги став актор Євген Паперний. В шлюбі з ним народилася дочка Тоня. Пара не змогла побудувати своє щастя і подружжя розлучилося. З другим чоловіком Ольга Сумська познайомилась на знімальному майданчику. З Віталієм Борисюком вони одружені вже понад 20 років. У шлюбі народилася дочка Аня.

Анна Сагайдачна (роль – Наталі Дорошенко)

Анна Сагайдачна в ролі Наталі Дорошенко

Вік : 29 років

: 29 років Рідне місто : Красноград, Харківська область

: Красноград, Харківська область Професія: акторка кіно

У серіалі грає – дочку багатого поміщика, виховану жінку з ідеальними манерами Наталі Дорошенко. Вона інтелігентна модниця, яка в курсі всіх останніх тенденцій. Наталі щаслива і задоволена життям. Вона дуже розумна, мудра, має врівноважений характер і завжди готова допомогти нужденним.

Анна Сагайдачна

Молода українська артистка з дитинства проявляла творчі таланти: дівчина захоплювалася музикою і хореографією. Щоб назавжди пов'язати своє життя з акторською професією, Анна Сагайдачна закінчила два театральних університети. Анна Сагайдачна вийшла заміж за колегу по цеху. Відомо тільки те, що її обранець працює у сфері кіно, але не актором. Подружжя познайомилося на проекті в Оксани Байрак, яка й провела їх церемонію одруження.

Михайло Гаврилов (роль – Григорій Червінський)

Михайло Гаврилов в ролі Григорія Червінського

Вік : 33 роки

: 33 роки Рідне місто : Тольятті

: Тольятті Професія: актор театру і кіно

У серіалі грає – головного антагоніста, розумного і харизматичного, але в життєвих ситуаціях завжди схильного до зла Григорія Червінського.

Михайло Гаврилов

Майбутній актор ще з дитинства відвідував театральну студію. Після школи вступив до медичного коледжу, але потім зрозумів, що акторська професія – це його справжнє покликання. Михайло Гаврилов закінчив театральний інститут. Незабаром зіграв чимало ролей в театрі та знявся в багатьох фільмах.

Ксенія Мішина (роль – Лідія Шефер)

Ксенія Мішина в ролі Лідії Шефер

Вік : 29 років

: 29 років Рідне місто : Севастополь

: Севастополь Професія: акторка театру і кіно

У серіалі грає – жорстоку і вимогливу до кріпаків панночку Лідію Шефер. Ця героїня наділена неймовірною вродою й дуже жорстким характером. Вона конкретна і раціональна, а в силу життєвого досвіду – вимоглива і самотня. Цій жінці неприємні сентименти, адже Лідія не вірить людям і дотримується невисокої думки про них. Позаочі Лідію люди називають "багатою купчихою".

Ксенія Мішина

Зірка українського кіно Ксенія Мішина народилася і виросла в місті Севастополі. Майбутня актриса відразу вирішила присвятити своє життя творчості та успішно закінчила відомий театральний ВНЗ України. На її рахунку багато робіт у вітчизняній кіноіндустрії. У 2007 році Ксенія Мішина стала віце-міс на конкурсі краси "Севастопольська красуня". Також її відзначили спеціального призу від глядачів.

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