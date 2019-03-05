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8 березня Серіал Школа

Саундтрек до серіалу Кріпосна на пісню Мовчати розчулив мережу: відео

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Кріпосна Катя - фото 1
Кріпосна Катя

Серіал Кріпосна, який виходить на СТБ, підкорив українців відвертою історією про життя в 19 столітті. Саундтрек до стрічки ще більше розкриває драму, а пісня "Мовчати" із кадрами серіалу вражає до мурашок. Дивіться!

Серіал Кріпосна розповідає про закони життя у неволі і правила існування серед тих, хто вважає себе вільним. Головна героїня драми Катерина Вербицька хоч і виховувалася як панянка, але належить вона поміщикам Червінським. Дівчині не судилося бути із коханим Олексієм Косачем, адже він – пан.

Дивіться також: Нові 9 і 10 серія драми Кріпосна

Невідомо, чи завершиться їхня історія кохання хеппі ендом, однак, судячи із кадрів саундтреку, – шансів на щастя в них дуже мало...

Дивіться проникливе відео на пісню Скрябіна та Ірини Білик – "Мовчати" у виконанні VERA KEKELIA:

Тут більше: Попередні 7 і 8 серії Кріпосної

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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