Серіал Кріпосна – 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ, сюжет

Нові 11 і 12 серія популярного серіалу "Кріпосна" вийшли 5 березня на каналі СТБ. Дізнайтеся, що ж сталося в українській драмі, а також дивіться онлайн свіжі епізоди!

Костюмована драма "Кріпосна" показує життя українців у 19 столітті. Серіал розкриває непросту історію кріпосної Катерини Вербицької, яка виховувалася як панянка, але належить найбагатшим поміщикам Ніжина – Червінським. При цьому дівчина закохана в дворянина, і ця любов – взаємна.

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5 березня на каналі СТБ вийшли свіжі серіїі, і ось що сталося у них!

11 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ

Олексій намагається будь-що-будь викупити свою кохану, але Петро Іванович запросив за Катю нечувану суму. На жаль, у родині Косачів уже давно не водяться такі гроші...

За Кітті вимагають 4800 рублів

Незважаючи на труднощі, Олексій приводить кохану знайомитися до своєї матусі. Дівчина так переживала через зустріч із родиною свого судженого, що просто занепритомніла. Софія Станіславівна поставилася до Кітті досить прихильно, адже жінка переконана: перед Богом усі рівниі. І все-таки вона не може позбутися від неспокійних думок у зв'язку з майбутнім весіллям сина. Що ж подумають люди, якщо дворянин одружиться на кріпачці? Це буде величезний скандал!

Катя в гостях у Косачів

Водночас, Ніколя Дорошенко горює за втраченим коханням і у всіх жінках він бачить свою кохану. Він чітко пам’ятає їхню останню зустріч і ту новину, яку повідомила йому панночка.

Ніколя сумує за коханою

Григорій Петрович готується до весілля з Наталі Дорошенко, але думки про норовливу кріпачку не дають йому спокою. Тому він почав відмовляти свою матінку від такого нерозумного кроку. Чоловік просить не відпускати Катю, нібито турбуючись за її благополуччя.

Григорій задумав лихе

Саме з подачі Григорія закохана в Олексія багата пані Лідія Шефер підготувала підступний план. Вона пропонує Косачу свою допомогу. Спершу Олексій несказанно зрадів, адже Лідія Іванівна так багато зробила для його родини. Він тут же помчав до своєї рятівниці, але навіть уявити не міг, що вона йому запропонує!

Лідія не хоче втрачати Олексія

Лідія Іванівна повідомила Олексію, що готова дати йому грошей на викуп Каті у Червінських. Але у неї буде одна умова: він повинен одружитися з нею! Чи погодиться панич на таку пропозицію?

Дивитись онлайн 11 серію Кріпосної від 05-03-2019

12 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ

У пошуку грошей для викупу Олексій Косач вирушає до Києва на пошуки легендарного кріпака, який викупив сам себе, та ще й сколотив пристойні статки. Закоханий поміщик сподівається, що таємничий Андрій Жадан допоможе йому викупити Катю...

Олексій попрощався з Катею

Минув уже тиждень відтоді, як Олексій Косач поїхав до Києва. Кітті не знаходить собі місця і все переживає щодо того, куди ж пропав її коханий. Та й серед кріпаків поповзли чутки, мовляв, не бачити Катрусі весілля, як власних вух.

Кріпосні пліткують про Катю

Тим часом Олексій весь тиждень ганявся за невловимим Жаданом. Виявилося, що застати Андрія Андрійовича вдома - не така вже й проста справа. Жадан постійно в роз'їздах, і до нього стоїть ціла черга з людей, які просять про допомогу. Завдяки своїй наполегливості Косач все-таки з'ясував, де знаходиться колишній кріпак.

Зустрівшись з ним особисто, ніжинський поміщик запропонував угоду: він віддасть Жадану майбутній урожай буряків, якщо той заплатить частину грошей наперед. Олексій почув, що Андрій Андрійович збирається відкривати в Ніжині цукровий завод, тому сподівався зацікавити колишнього кріпосного своєю пропозицією.

Він навіть розповів Жадану про свою нещасливу любов, сподіваючись на людське розуміння. Та переконати Андрія Андрійовича не так і просто: він поставив Косачу умову, яку виконати не так і просто.

А от Григорій Червінський досі не знаходить собі місця. Розлючений поміщик замість того, щоб готуватися до власного весілля, всіма силами намагається перешкодити весіллю Косача та Кітті.

Коли Гриша дізнався, що Олексій близький до своєї мети, то знову звернувся за допомогою до Лідії Шефер. Багата панночка зрозуміла, що вона ризикує втратити свого коханого назавжди через якусь кріпосну. Цього вона допустити ніяк не може. Лідія обіцяє допомогти Григорію Петровичу, адже точно знає, що потрібно сказати Червінським, щоб зірвати ненависну угоду...

Що ж вона розповіла Анні Львівні та чи зумів Олексій викупити кохану з неволі? Дізнайтеся у відео!

Дивитися онлайн 12 серію Кріпосної від 05-03-2019

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