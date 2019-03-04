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Серіал Кріпосна – 9, 10 серія: дивитись онлайн драму СТБ, сюжет
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Нові 9 і 10 серія українського серіалу "Кріпосна" вийшли на каналі СТБ 4 березня. Дізнайтеся, що ж сталося в популярній драмі, та дивіться онлайн свіжі серії!
Костюмована драма "Кріпосна" показує життя українців у 19 столітті. Серіал розкриває непросту історію кріпосної Катерини Вербицької, яка виховувалася як панянка, але належить найбагатшим поміщикам Ніжина – Червінським. При цьому дівчина закохана в дворянина, і ця любов – взаємна.
Тут більше: Попередні 7 і 8 серії драми КРІПОСНА
4 березня на каналі СТБ вийшли свіжі серіїі, і ось що сталося у них!
9 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ
Закоханий в кріпосну Олексій Косач написав розписку, якою зобов'язав себе купити Катерину в Червінського за будь-яку ціну. Але свобода коханої, схоже, обійдеться йому дуже дорого.
Анна Львівна натомість спантеличина несподіваною заявою своєї похресниці. З одного боку, вона хоче Кіті щастя, хоче захистити її. Тому не розуміє, чому Петро Іванович надумав продати кріпосну, а не дати визвільний лист. Але Червінський чинить лише, як справжній бізнесмен. Він вклав у кріпосну, її утримання та навчання дуже багато грошей, тож тепер має намір примножити цей капітал.
З іншого боку, Анна Львівна обурена до глибини душі, а вмовляння Григорія тільки погіршують її думку. Катя посміла приховувати від неї роман із Косачем, і це мовчання пані вважає брехнею і звинувачує кріпосну у кричущій невдячності.
Зрештою, мама Олексія теж не в захваті рішенням сина. Не задоволена новиною про сватання й багата Лідія Шефер: купчиха просто оскаженіла. Коханий Олексій Косач віддав перевагу не їй, а якійсь селянці! Підступна жінка успішно змогла приховувати свою лють перед Наталі Дорошенко. Вона просить наївну подругу запросити Кіті на чай, щоб ближче познайомитися з суперницею. Але наміри в пані далеко не найкращі...
Про неймовірні заручини дворянина та кріпосної говорить вся округа! Селяни тільки дивуються, а деякі навіть заздрять: раніше про таке зухвальство ніхто й подумати не міг. А от поміщики зляться і не хочуть розуміти таке безглуздя. Та Олексію байдуже на балачки, адже, на його думку, у коханні всі рівні.
Йому треба зробити найголовніше: сплатити ціну за Катерину...
Дивитись онлайн 9 серію Кріпосної від 04-03-2019
10 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ
Кріпосна Катерина досі не може оговтатися від знайомства з благородною Лідією Шефер. Вона налякана і плаче. Нечасто героїня зустрічала таку відверту ворожість і жорстокість. Поки дівчина намагається вгамувати почуття, за столом Червінських і Косачів не замовкають розмови про 4800 рублів.
Анна Львівна обурена і наважується посваритися з чоловіком Петром Івановичем. Ціна немислима! Французьких кухарів виписують за 900 рублів, а Червінський зібрався продати звичайну кріпосну в 5 разів дорожче. Водночас жінка досі ображена тим, що вихованка не розказала їй про закоханість у дворянина раніше. Вона розцінила це, як брехню і зраду, та наказала керуючому Якову прибрати Кіті з очей геть. Кріпосна змушена всвоїх красивих сукнях драїти підлогу та прати білизну...
Нелегко і Софії Станіславівні. Така величезна сума може коштувати Косачам маєтку! Вона рішуче не розуміє сина, який замість прекрасної та багатої Лідії Шефер, здатної забезпечити їхню родину, вибрав селянку, яку ще треба викуповувати так дорого.
Давній друг Микола Дорошенко приїхав відмовити Олексія від необдуманих вчинків. Хлопець не погоджується позичити Косачу грошей. Він вважає, що Олексій засліплений любов'ю до Каті, але у них немає майбутнього. Усюди їх обговорюватимуть і обходитимуть стороною. А дітей Катерини і зовсім будуть вважати прокаженими. Водночас, Ніколя і сам не святий. Чоловік згадує свою кохану, яка покинула його, не пояснивши причини.
Та Олексій непорушний. Він просить Червінських відпустити Кіті, щоб вона познайомилася з його матір'ю. Петро і Анна погоджуються, адже, можливо, саме Софія відрадить кріпосну виходити заміж. Закохані приїжджають в будинок Косачів, де їх зустрічає Софія Станіславівна. Бідна Катя від страху перед мамою коханого втрачає свідомість...
Дізнайтеся, що ж так налякало дівчину і чи прийме Софія в свою сім'ю кріпосну! І головне: що наважиться поставити на кін Косач, щоб виграти грошей на викуп коханої?
Дивитися онлайн 10 серію Кріпосної від 04-03-2019
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