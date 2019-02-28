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Серіал Кріпосна – 7, 8 серія: дивитись онлайн драму СТБ, опис сюжету

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Герої серіалу КРІПОСНА - фото 1
Герої серіалу КРІПОСНА

Нові 7 і 8 серія української драми "Кріпосна" вийшли на каналі СТБ 28 лютого. Драма, яка розгортається в 19 столітті, вже підкорила глядачів – дивіться свіжі серії онлайн!

Драма "Кріпосна" має історичне підґрунтя і розкриває устрій життя українців у 19 столітті. Серіал показує історію кріпосної Катерини Вербицької, яка хоч і виховувалася як панянка, але є кріпачкою найбагатших поміщиків Ніжина – Червінських.

Тут більше: Попередні 5 і 6 серії нової драми КРІПОСНА

28 лютого на каналі СТБ вийшли свіжі серії стрічки. Ось що сталося у них!

7 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ

У новому епізоді ми дізнаємося хитрий план Григорія Червінського. Він просить батька ввести його в курс господарських справ, щоб отримати тепле місце керуючого махоркового заводу. Та Червінський-старший не поспішає довіряти сину. Щоб домогтися довіри тата, Гриша підставляє керуючого їхнього дому і підробляє цифри в бухгалтерській книзі.

Григорій і Петро - фото 310874
Григорій і Петро

Крім того, Григорій вирішив піти на ще одну хитрість і одружитися на багатій панні Наталі Дорошенко заради грошей її батька. Дівчина закохана в негідника, а той готовий скористатися нею та оголошує батькам про намір освідчитися. Панночка приймає його пропозицію, тож бути весіллю!

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Гриша надіслав Наталі квіти

Однак старшого Червінського мало цікавлять справи сина. Що його дійсно зараз цікавить, так це успіхи молодої актриси Яхонтової. У газетах пишуть, що дівчині дісталася левова частка головних ролей у новому театральному сезоні. Вона скоро стане новою примою, змістивши саму Алефтину Канатоходову. Усе це, звичайно, не могло статися без багатого мецената. І тільки Анна Львівна знає, хто ним є.

Дружина Червінського - фото 310872
Дружина Червінського

Тим часом кріпосна Катя знову збирається на зустріч до Олексія Косача. Закоханий панич досі не знає правду про дівчину, а та обіцяє розповісти все уже наступного дня.

Льоша і Кіті - фото 310873
Льоша і Кіті

Щоб залишитися з Григорієм, Катя вирішує попросити волю у хрещеної пані. Її плани розкриває підступна і заздрісна Галина, яка теж працює в домі Червінських. Вона попереджає про це Гришу, який перешкоджає кріпосній поговорити з Анною Львівною. У результаті про намір Каті дізнається сам Петро Червінський, який відмовляється її звільнити.

Катя залишається кріпачкою - фото 310877
Катя залишається кріпачкою

Дивитись онлайн 7 серію Кріпосної від 28-02-2019

8 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ

У новій серії Григорій робить брудну пропозицію Каті, пропонуючи натомість свободу. Та кріпосна відмовляється, заявляючи, що краще покінчить із собою.

Кіті - фото 310878
Кіті

Водночас Григорій радіє, що зміг реалізувати свій хитрий план і отримати згоду від сім'ї Наталі Дорошенко на їх весілля. Чарівна панночка не підозрює, що її обманюють, тож щиро радіє, що їхні батьки дійшли згоди. Справа залишилася за малим – зіграти весілля. Щасливі обидві родини. Тільки Ніколя не радіє за сестру ... Він підозрює, що Гриша зовсім не такий чесний, яким хоче себе показати.

Наталі з батьком - фото 310880
Наталі з батьком

А от Петро Іванович продовжує відвідувати свою улюбленицю з театру Ларису, яку хоче підкорити. І хоча поміщик бачить її з іншим прихильником, він все ж готовий переступити через свою гордість заради привабливої акторки.

Лариса - фото 310879
Лариса

Катя теж вирішує боротися за кохання. Поки всі в домі готуються до вечері з нагоди заручин, кріпосна тікає на зустріч з коханим Олексієм Косачем. Дівчина дотримується обіцянки та розповідає правду про своє походження. Та шляхетний дворянин не зважає на різницю в становищі та освідчується Каті. Дівчина погоджується вийти за нього, хоч це і заборонено законом.

Льоша дізнається, що Катя - кріпосна - фото 310881
Льоша дізнається, що Катя - кріпосна

Олексій ділиться своїм щастям з мамою, але та геть не в захваті від вибору сина.

Мама Льоші - фото 310882
Мама Льоші

Найгірше те, що чутки в Ніжині розповзаються так швидко, не встигнеш і моргнути. Про наївну закоханість Олексія Федоровича в кріпосну дізналася і його найкращий друг Микола Дорошенко, і поважна Лідія Шефер. Павлина передрікає Катерині біду. Що ж зробить вищий світ у відповідь на такі незвичайні події?

Дивитися онлайн 8 серію Кріпосної від 28-02-2019

Олексій сватається до Каті - фото 310883
Олексій сватається до Каті

Це цікаво: Що сталося у 3 і 4 серіях КРІПОСНОЇ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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