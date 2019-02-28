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Серіал Кріпосна – 7, 8 серія: дивитись онлайн драму СТБ, опис сюжету
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Нові 7 і 8 серія української драми "Кріпосна" вийшли на каналі СТБ 28 лютого. Драма, яка розгортається в 19 столітті, вже підкорила глядачів – дивіться свіжі серії онлайн!
Драма "Кріпосна" має історичне підґрунтя і розкриває устрій життя українців у 19 столітті. Серіал показує історію кріпосної Катерини Вербицької, яка хоч і виховувалася як панянка, але є кріпачкою найбагатших поміщиків Ніжина – Червінських.
Тут більше: Попередні 5 і 6 серії нової драми КРІПОСНА
28 лютого на каналі СТБ вийшли свіжі серії стрічки. Ось що сталося у них!
7 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТУ
У новому епізоді ми дізнаємося хитрий план Григорія Червінського. Він просить батька ввести його в курс господарських справ, щоб отримати тепле місце керуючого махоркового заводу. Та Червінський-старший не поспішає довіряти сину. Щоб домогтися довіри тата, Гриша підставляє керуючого їхнього дому і підробляє цифри в бухгалтерській книзі.
Крім того, Григорій вирішив піти на ще одну хитрість і одружитися на багатій панні Наталі Дорошенко заради грошей її батька. Дівчина закохана в негідника, а той готовий скористатися нею та оголошує батькам про намір освідчитися. Панночка приймає його пропозицію, тож бути весіллю!
Однак старшого Червінського мало цікавлять справи сина. Що його дійсно зараз цікавить, так це успіхи молодої актриси Яхонтової. У газетах пишуть, що дівчині дісталася левова частка головних ролей у новому театральному сезоні. Вона скоро стане новою примою, змістивши саму Алефтину Канатоходову. Усе це, звичайно, не могло статися без багатого мецената. І тільки Анна Львівна знає, хто ним є.
Тим часом кріпосна Катя знову збирається на зустріч до Олексія Косача. Закоханий панич досі не знає правду про дівчину, а та обіцяє розповісти все уже наступного дня.
Щоб залишитися з Григорієм, Катя вирішує попросити волю у хрещеної пані. Її плани розкриває підступна і заздрісна Галина, яка теж працює в домі Червінських. Вона попереджає про це Гришу, який перешкоджає кріпосній поговорити з Анною Львівною. У результаті про намір Каті дізнається сам Петро Червінський, який відмовляється її звільнити.
Дивитись онлайн 7 серію Кріпосної від 28-02-2019
8 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ
У новій серії Григорій робить брудну пропозицію Каті, пропонуючи натомість свободу. Та кріпосна відмовляється, заявляючи, що краще покінчить із собою.
Водночас Григорій радіє, що зміг реалізувати свій хитрий план і отримати згоду від сім'ї Наталі Дорошенко на їх весілля. Чарівна панночка не підозрює, що її обманюють, тож щиро радіє, що їхні батьки дійшли згоди. Справа залишилася за малим – зіграти весілля. Щасливі обидві родини. Тільки Ніколя не радіє за сестру ... Він підозрює, що Гриша зовсім не такий чесний, яким хоче себе показати.
А от Петро Іванович продовжує відвідувати свою улюбленицю з театру Ларису, яку хоче підкорити. І хоча поміщик бачить її з іншим прихильником, він все ж готовий переступити через свою гордість заради привабливої акторки.
Катя теж вирішує боротися за кохання. Поки всі в домі готуються до вечері з нагоди заручин, кріпосна тікає на зустріч з коханим Олексієм Косачем. Дівчина дотримується обіцянки та розповідає правду про своє походження. Та шляхетний дворянин не зважає на різницю в становищі та освідчується Каті. Дівчина погоджується вийти за нього, хоч це і заборонено законом.
Олексій ділиться своїм щастям з мамою, але та геть не в захваті від вибору сина.
Найгірше те, що чутки в Ніжині розповзаються так швидко, не встигнеш і моргнути. Про наївну закоханість Олексія Федоровича в кріпосну дізналася і його найкращий друг Микола Дорошенко, і поважна Лідія Шефер. Павлина передрікає Катерині біду. Що ж зробить вищий світ у відповідь на такі незвичайні події?
Дивитися онлайн 8 серію Кріпосної від 28-02-2019
Це цікаво: Що сталося у 3 і 4 серіях КРІПОСНОЇ
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