Серіал Кріпосна – 5, 6 серія: дивитись онлайн драму СТБ, опис сюжету

27 лютого на каналі СТБ вийшли 5 і 6 серія нової української драми "Кріпосна", сюжет якої розгортається в 19 столітті. Стрічка вже підкорила глядачів – нові серії онлайн і ви!

Костюмована драма "Кріпосна" має історичне підґрунтя і розкриває устрій життя українців у 19 столітті. Серіал показує історію кріпосної Катерини Вербицької, яка хоч і виховувалася як панянка, але є кріпачкою найбагатших поміщиків Ніжина – Червінських.

Тут більше: Попередні 3 і 4 серії нової драми КРІПОСНА

27 лютого на каналі СТБ вийшли свіжі серії стрічки. Ось що трапилося у них!

5 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – СЮЖЕТ

Свіжий епізод під назвою "Небезпечні вечорниці і гра в хованки з божевільним Григорієм" показує, як кріпосна Катя намагається вирватися із брудних лап Гриші. Намірам панича перешкоджає служниця, а закоханий у Катю коваль Назар, дізнавшись про домагання панича, хоча помститися нахабі.

Гриша домагався до Каті

Назар захистив кріпосну

А Петро Іванович Червінський тим часом несподівано відкрив для себе красу театру. Однак зацікавила його не сама постановка, а моторна рум'яна актриса з гострим поглядом. Дівчина не посоромилася загравати з поміщиком прямо зі сцени! Не сховався флірт і від Анни Львівни...

Поміщики у театрі

Нелегко й Олексію Косачу. Після того, як герой повернувся з війни, він дізнався, наскільки скрутне становище у його сім'ї. Поки хлопець воював, мати-вдова і двоє дітей застрягли в боргах. Відтак, Софія Станіславівна намагається посватати синові багату купчиху Лідію Шефер. Мадемуазель давно закохана в Косача та допомогла його сім'ї грошима, коли їм було важко.

Лідія і Льоша

Натомість Олексій Федорович хоче відновити маєток і заробити грошей самотужки. Посварившись з матір'ю, він забрав всі гроші і подався в гральний будинок. Але що його чекає там і чи зможе він здобути грошей таким способом?

Олексій і мама

Головна ж інтрига полягає в тому, що служниця Пава просить Анну Львівну розповісти Каті, що вона насправді не сирота, але пані категорично забороняє що-небудь говорити. Дізнайтеся, чому пані проти того, щоб її улюблена хрещениця Кітті дізналася правду про свою сім'ю!

Мама Каті в молодості

Дивитись онлайн 5 серію Кріпосної від 27-02-2019

6 СЕРІЯ ДРАМИ КРІПОСНА – ОПИС СЮЖЕТ

У крайньому епізоді ми дізнаємося, що кріпосна Катерина Вербицька потрібна відразу трьом чоловікам: чесному дворянину Олексію Косачу, підступному і злому Григорію – спадкоємцю Червінських, і простому, але щирому невільному ковалю Назару. Доля зводить їх усіх у маєтку поміщиків-власників Каті.

Олексій і Григорій

Олексій приїжджає до Червінських і розплачується за векселем. Минулої ночі він зміг потроїти 500 рублів у Гральному будинку, щоб повернути борг вчасно. Петро Іванович вражений його винахідливістю і запрошує з собою на полювання за качками. У Косача надзвичайно точний постріл, чого не можна сказати про Гришу... Промахи можуть розкрити його секрет перед бувалим на війні Олексієм.

Полювання

Брехунові допомагає щаслива випадковість, а точніше, запальний темперамент батька. Червінський б'є свого псаря прямо на полюванні, але за кріпосного заступається Косач – і найбагатший ніжинський поміщик проганяє його.

Сварка на полюванні

На межі розкриття й сама Катерина. Вона думає, що її коханий Олексій Косач пообідає в гостях у господарів. Щоб він не побачив її, дівчина вирішується втекти на старий млин.

Катя боїться, що її викриють

Ковалю Назару теж не завадило б остерігатися люті керуючого Якова. Чоловік страшно ревнує до хлопця, до якого так небайдужа селянка Галя. А дівчина навпаки не упускає можливості зайвий раз посміхнутися ковалю і позагравати. Яшка погрожує Назару, що спустить з нього шкуру, якщо ще раз побачить поруч із Галею.

Галя і Назар

Отримає розвиток й несподіване захоплення Петра Червінського актрисою місцевого театру. Поміщик, наплювавши на емоційний стан дружини, поїхав у храм драми і комедії. Він має серйозний намір жертвувати їм гроші, скажімо, тисячу рублів на місяць! Натомість же чоловік просить дати Ларисі Яхонтовій, його фаворитці, головну роль у найближчій виставі.

Лариса і Петро

Чи зізнається Катерина Олексію Косачу в тому, хто вона від народження? Чи справді Гриша кинув затію переслідувати дівчину? І як змінить хід подій раптове повернення до Ніжина брата Наталі - Миколи Дорошенка? Усі подробиці - у відео!

Дивитися онлайн 6 серію Кріпосної від 27-02-2019

Олексій і Катя

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