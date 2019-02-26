Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV 8 березня

Серіал Кріпосна – 1 і 2 серія: дивитись онлайн нову драму від СТБ

  • 256
Прем'єра серіалу КРІПОСНА - фото 1
Прем'єра серіалу КРІПОСНА

25 лютого на каналі СТБ вийшла 1 і 2 серія нової костюмованої драми "Кріпосна". Телеісторія, події у якій розгортаються в 19 столітті, вже знайшла відгук в серцях глядачів. Дивіться прем'єру онлайн!

Новий український серіал "Кріпосна" не базується на реальних подіях, проте історичне підґрунтя у стрічки є. Сюжет драми зачіпає наболілі людські переживання в 19 столітті. Нам показують трагічну долю кріпосної Катерини Вербицької. Дівчина виховувалася як панянка вищого суспільства, але за документами вона належить багатим поміщикам Червінським. Заради свободи героїня переживе жахливі випробування, та чи вдасться їй стати вільною?

Це цікаво: Коли вийде продовження серіалу Школа: Випускний

25 лютого на каналі СТБ вийшли одразу дві серії стрічки. Дізнайтеся, що трапилося у них!

1 серія драми Кріпосна – опис сюжету

У дебютному епізоді ми знайомимося із 18-річною Катериною Вербицькою. Волею своєю хрещеної матері дівчина вихована як справжня панянка. Вона знає іноземні мови, грає на фортепіано та малює. Але для всього світу Катя — лише власність найбагатшого поміщика в Ніжині Петра Червінського.

Катя Вербицька - фото 310133
Катя Вербицька

Життя хрещеної Анни Львівни теж не назвеш щасливим. Її чоловік Петро Червінський відкрито зраджує їй гарненькими дівчатами.

Поміщики Червінські - фото 310134
Поміщики Червінські

Пан також є власником кількох сотень кріпосних душ. На одному з аукціонів Петро купує у свій маєток коваля Назара. Сільський хлопець з першого погляду закохується в чарівну Катерину.

Назар - фото 310135
Назар

У серіалі з'являється Наталі Дорошенко, яка цінує кріпосних і проявляє до них доброту. Вона знаходить спільну мову з Катею, розуміючи, що вони – споріднені душі.

Наталі і Катя - фото 310136
Наталі і Катя

У цей час Червінські чекають сина Григорія, який воював у Кримській війні. Юна кріпосна щиро молилася за повернення сина своєї хрещеної, але з появою Григорія її життя перетвориться на справжнє пекло. Після свого повернення син Червінських намагається зґвалтувати бідну Катю.

Дивитись онлайн 1 серію Кріпосної від 25-02-2019

2 серія драми Кріпосна – опис сюжету

Налякана Катя після домагань сина господарів Григорія вирішила не розповідати про все хрещеній. Дівчина боїться, що пані не зможе пережити такого зізнання. Та й самому Гриші не настільки солодко живеться, адже батько категорично відмовляється давати йому гроші, що в свою чергу злить хлопця.

Гриша - фото 310142
Гриша

Тим часом з війни повертається дворянин Олексій Косач, син вдови Софії. Його повернення стало радістю для всієї родини, адже тепер Косачі зможуть віддати борги. З цієї нагоди багата купчиха Лідія Шефер вирішила влаштувати бал, щоб побачити своїх знайомих. Особливо давню любов – Олексія. Його мати вже давно просить сина одружитися на багачці, але той проти, адже він вже багато років закоханий в панночку Наталі.

Олексій Косач - фото 310144
Олексій Косач

За збігом обставин, саме Катя допомогає Наталі готуватися до балу.

Підготовка до балу - фото 310146
Підготовка до балу

Однак по дорозі додому дівчина потрапляє під грозу. Її карета застрягає в болоті. Катя не знає, що робити. І раптом з'являється таємничий незнайомець... Хто ж це - дивіться у 2 серії!

Дивитися онлайн 2 серію Кріпосної від 25-02-2019

Катя потрапила в негоду - фото 310145
Катя потрапила в негоду

Дивіться також: Новий трейлер серіалу Гра престолів 8 з'явився у мережі

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 838
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 1019
Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?
  • Вчора, 20:28
  • 340
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Українські серіали Українське кіно