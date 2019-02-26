Серіал Кріпосна – 1 і 2 серія: дивитись онлайн нову драму від СТБ

25 лютого на каналі СТБ вийшла 1 і 2 серія нової костюмованої драми "Кріпосна". Телеісторія, події у якій розгортаються в 19 столітті, вже знайшла відгук в серцях глядачів. Дивіться прем'єру онлайн!

Новий український серіал "Кріпосна" не базується на реальних подіях, проте історичне підґрунтя у стрічки є. Сюжет драми зачіпає наболілі людські переживання в 19 столітті. Нам показують трагічну долю кріпосної Катерини Вербицької. Дівчина виховувалася як панянка вищого суспільства, але за документами вона належить багатим поміщикам Червінським. Заради свободи героїня переживе жахливі випробування, та чи вдасться їй стати вільною?

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25 лютого на каналі СТБ вийшли одразу дві серії стрічки. Дізнайтеся, що трапилося у них!

1 серія драми Кріпосна – опис сюжету

У дебютному епізоді ми знайомимося із 18-річною Катериною Вербицькою. Волею своєю хрещеної матері дівчина вихована як справжня панянка. Вона знає іноземні мови, грає на фортепіано та малює. Але для всього світу Катя — лише власність найбагатшого поміщика в Ніжині Петра Червінського.

Катя Вербицька

Життя хрещеної Анни Львівни теж не назвеш щасливим. Її чоловік Петро Червінський відкрито зраджує їй гарненькими дівчатами.

Поміщики Червінські

Пан також є власником кількох сотень кріпосних душ. На одному з аукціонів Петро купує у свій маєток коваля Назара. Сільський хлопець з першого погляду закохується в чарівну Катерину.

Назар

У серіалі з'являється Наталі Дорошенко, яка цінує кріпосних і проявляє до них доброту. Вона знаходить спільну мову з Катею, розуміючи, що вони – споріднені душі.

Наталі і Катя

У цей час Червінські чекають сина Григорія, який воював у Кримській війні. Юна кріпосна щиро молилася за повернення сина своєї хрещеної, але з появою Григорія її життя перетвориться на справжнє пекло. Після свого повернення син Червінських намагається зґвалтувати бідну Катю.

Дивитись онлайн 1 серію Кріпосної від 25-02-2019

2 серія драми Кріпосна – опис сюжету

Налякана Катя після домагань сина господарів Григорія вирішила не розповідати про все хрещеній. Дівчина боїться, що пані не зможе пережити такого зізнання. Та й самому Гриші не настільки солодко живеться, адже батько категорично відмовляється давати йому гроші, що в свою чергу злить хлопця.

Гриша

Тим часом з війни повертається дворянин Олексій Косач, син вдови Софії. Його повернення стало радістю для всієї родини, адже тепер Косачі зможуть віддати борги. З цієї нагоди багата купчиха Лідія Шефер вирішила влаштувати бал, щоб побачити своїх знайомих. Особливо давню любов – Олексія. Його мати вже давно просить сина одружитися на багачці, але той проти, адже він вже багато років закоханий в панночку Наталі.

Олексій Косач

За збігом обставин, саме Катя допомогає Наталі готуватися до балу.

Підготовка до балу

Однак по дорозі додому дівчина потрапляє під грозу. Її карета застрягає в болоті. Катя не знає, що робити. І раптом з'являється таємничий незнайомець... Хто ж це - дивіться у 2 серії!

Дивитися онлайн 2 серію Кріпосної від 25-02-2019

Катя потрапила в негоду

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